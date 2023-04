La ONCE y Planeta celebran el Día del Libro bajo el lema "Leer nos hace iguales"

La lectura es diversidad de perspectivas, variedad de personajes, diferencia de mundos e ideas. Y la lectura también es igualdad: une conocimientos, conlleva a compartir experiencias. Por tanto, esta equidad hace que resulte de vital importancia la plena accesibilidad hacia la lectura por parte de todos los públicos. Es por ello que Planeta y la ONCE hacen de la tradición virtud, y vuelven a presentar el proyecto que iniciaron en 2019: un cupón para celebrar el Día Mundial del Libro. Bajo el lema "Leer nos hace iguales", se emitirán cinco millones y medio de cupones por toda España, con el fin de "eliminar barreras para el conocimiento y el entretenimiento, democratizar la cultura y hacer el libro más accesible a la población", señala Jesús Badenes, director de la División Editorial de Grupo Planeta.

En un evento celebrado ayer en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, representantes de la ONCE y Planeta coincidían en que "cuando leemos no somos personas ciegas ni con discapacidad, solo personas que leen", aseguraba Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales para los afiliados de la ONCE. De esta manera, han subrayado el servicio bibliográfico que ofrece la ONCE, en base a los libros digitalizados que les facilita Planeta, y que permite cubrir una necesidad tan relevante como es la del acceso a la lectura.

Romper barreras

En total, cada año se imprimen más de 7 millones de páginas en braille, así como la Biblioteca Digital ONCE acumula más de 75.000 obras para leer en braille o con sonido. Un trabajo fundamental para que la lectura pueda ser para todos, principalmente para aquellos que no eligieron descartarla de sus vidas. "Una actividad que se echa bastante de menos cuando se pierde la visión es leer. Por eso llevamos hacia adelante este proyecto, un viaje en el que nos acompaña Planeta, que nos facilita textos para ahorrarnos el retraso que conlleva el escaneo. Animo al resto de editoriales a que colaboren también en romper esa barrera", apuntaba Carmen Bayarri, directora del servicio bibliográfico, pues "leer nos hace más felices, tolerantes, leer nos hace ver", añadía Ramos.

Copia en relieve del cupón del Día del Libro 2023 ONCE

Cada año, un ilustrador de la División Editorial de Planeta toma el relevo de la gráfica del cupón. En esta ocasión, el encargo ha sido para Vanessa Borrell, artísticamente conocida como Lady Desidia. Su diseño muestra a una mujer concentrada en su lectura, "con un libro con flores y unos cascos en los oídos, de donde también salen ramas. Es una metáfora de que la lectura es un jardín florido y sonoro. Hay un proverbio árabe que dice que un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo. Es un placer colaborar en este conocimiento portátil, que nos une a todos", explica la artista.