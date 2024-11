POETAS 2024, un viaje a Mozart y a la poética de las cosas en La Casa Encendida

La Casa Encendida acoge el festival POETAS 2024 los próximos 22 y 23 de noviembre. Según Pep Olona, su director, “el festival inicia una nueva etapa de la mano de La Casa Encendida en la que, ya mayores de edad y tras dos producciones previas, en 2018 con El Bombardeo de Poemas y en 2022 con El Cant de la Sibila, nos lanzamos con nuestra producción propia más ambiciosa, el #Réquiem de Mozart”.

#Réquiem de POETAS: un viaje a Mozart y a la poética de las cosas es una acción artística dirigida por Maral Kekejian y Pep Olona que ofrece un recorrido de 90 minutos con los primeros movimientos del Requiem de Mozart, acompañados de voces, instrumentos y una instalación lumínica. Según Maral Kekejian, “es un atrevimiento a producir uno nuevo, un diálogo con el original formado por un crisol de artistas españoles de diferentes disciplinas. Entre todos os proponemos, a través de esta misa funeraria, una nueva ceremonia contemporánea en la que música, movimiento y performatividad creen junto al público un coro de voces y acciones que revisite y comparta una composición musical que forma parte de nuestro imaginario cultural colectivo. Es una volumetría nueva para el Requiem que nos permita disfrutarlo y plañirlo estando todos fuera de lugar”.

El programa cuenta con la participación de poetas, dramaturgos, músicos y artistas visuales que exploran nuevas formas de entender y experimentar la poesía. POETAS 2024 continúa con su objetivo de difundir la poesía contemporánea, ampliando las fronteras entre las artes y promoviendo la palabra en diferentes formatos. Para Pablo Berástegui, director de La Casa Encendida, “la poesía tiene el poder de ofrecernos nuevos lenguajes para entendernos y para escucharnos. Por eso apostamos por este festival que, más allá de ser un encuentro literario, es un punto de inflexión para pensar sobre el presente, sobre el futuro y sobre nosotros mismos. Este evento forma parte de nuestra apuesta por la interdisciplinariedad y la innovación. La poesía no se limita a los versos escritos: es performance, es música, es encuentro. Queremos ofrecer un espacio para que tanto poetas consolidados como nuevos talentos puedan compartir sus voces, sus historias y sus perspectivas”.

#Réquiem de POETAS: un viaje a Mozart y a la poética de las cosas

El #Réquiem de POETAS experimenta lo poético desde las interpretaciones artísticas de las ocho primeras partes del Requiem que el genio de Salzburgo compuso justo antes de morir. Con una estructura en tres bloques, la acción protagonista y outdoor de esta decimoctava edición de POETAS parte del Palacio de Fernán Núñez y pasa por varios puntos emblemáticos de la ciudad de Madrid - como el Real Conservatorio Superior de Madrid y el huerto urbano 'Esta es una Plaza'- en un recorrido de 90 minutos en el que el público es el protagonista de la experiencia íntima y física de ser profundamente tocado por la música.

Bajo la dirección de Maral Kekejian y Pep Olona, el #Réquiem de POETAS ha sido compuesto por Adriana Saéz-Bravo, Aiblin Brito, Amalia Fernández, Camila Oria, el Coro Xenakis, Emilio Rivas, Federico Teja, Juan Manuel Artero, John Heat, Los Torreznos, Sara Fontán, Tarta Relena y Yasmin Forastiero y cuyas interpretaciones irán acompañadas de textos teóricos de escritores como Eudald Espluga, Isidoro Valcárcel Medina, Mercedes Cebrián o Santiago Alba Rico.

El primer bloque, que incluye las tres primeras piezas del #Réquiem, ha sido concebido por la coreógrafa y artista Amalia Fernández, en colaboración con el coro de cuarenta voces, Xenakis, y su directora, Aiblin Brito.

El segundo bloque hilvana las interpretaciones de las piezas cuarta, quinta y sexta en una acción personalizada de ‘Take a Walk’ a cargo de Emilio Rivas en la que el escenario se despliega conforme el público avanza. Una procesión que parte del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con final en La Casa Encendida y con acciones escénicas en la calle interpretadas por soprano, mezzosoprano, tenor y bajo.

El tercer y último bloque corresponde a las dos últimas piezas, Confutatis y Lacrimosa que, ya en La Casa Encendida, corren a cargo de Los Torreznos y Tarta Relena con Sara Fontán, respectivamente.

POETAS del viernes. 22 de noviembre

En su primer día, POETAS reúne una actuación poética de Alberto Cortés creada para la ocasión, dos lecturas íntimas de la poeta malagueña María Eloy-García y de la eslovena Nina Dragicevic, una selección de videopoemas presentada por los directores de Maldito Festival. En el Patio, primero verá la luz el espectáculo de poesía escénica, 'Preludio a la Lentitud', de los premiados Versonautas, para terminar la noche bailando con una sesión de, aunque sea una rareza, poesía y música clásica, producida por Furtiva feat Omvra para esta edición del festival.

Maldito Festival de Videopoesía. 18 h. Cine.

MALDITO busca reivindicar la videopoesía como arte que conecta a las personas, que transmite sentimientos y promueve formas de ver el mundo originales o diferentes. Las piezas seleccionadas para POETAS son una representación de obras que han pasado por su concurso con un nexo común: la muerte de la cultura, de la libertad creativa y del artista.

Nina Dragicevic & María Eloy-García. 18.30 h. Torreón 1

Nina Dragičević (Ljubljana, 1980) es poeta, compositora y artista sonora. Autora de ocho libros, traducidos y publicados en varios países de Europa, ha recibido destacados premios de poesía en Eslovenia y es autora de numerosas composiciones electroacústicas e instalaciones sonoras. María Eloy-García ha sido publicada en numerosas revistas nacionales, traducida a infinidad de idiomas y sus apariciones en antologías y traducciones son muchas y aburridas de numerar. Aunque si por algo María Eloy es única y elegida entre las elegidas es por su voz en el escenario como foco de atención; con un sarcasmo y una ironía que le permite pasar del silencio a la risa, no deja en paz a un mundo que se devora a sí mismo.

Alberto Cortés. 19.45 h. Aula.

Alberto Cortés (Málaga, 1983). Director de escena, dramaturgo y performer de sus propias derivas. Se licencia en la ESAD de Málaga en Dirección de escena y dramaturgia y en Historia del arte en la UMA. En 2009 comienza su camino escénico desde una dramaturgia bastarda y periférica que se ha ido asalvajando con el paso del tiempo. Su trabajo se ha desarrollado a lo largo de los años a través de piezas de teatro, danza, performance y flamenco. Últimamente su camino se ha detenido en la idea de entender el escenario como el espacio del deseo y en la relación romántica con el espectador. Sus piezas han estado y siguen relacionándose con diversos espacios y festivales nacionales. A día de hoy habita su identidad siendo creador, performer, director, dramaturgo, acompañante, docente, hijo, hermano, tío, amante, amiga.

Versonautas. 20.15 h. Patio

Versonautas es un proyecto formado por Ana Sanhuja y Roqui Albero, que tiene como eje central la difusión de la poesía. Su puesta en escena se caracteriza por el uso de un lenguaje propio que se encuentra en los márgenes de disciplinas artísticas como la poesía oral y escénica, la música, la performance y el teatro.

Furtiva feat Omvra. 21.15h. Patio

Como cierre de cada uno de los días de POETAS, esta sesión poética hará bailar al son de la música clásica y de las palabras de grandes poetas y compositoras de todos los tiempos y de todo el mundo. Esta sesión reivindica la fluidez disfrutona de la clásica que, sobre todas las cosas, es bailable.

POETAS del sábado. 24 de noviembre

Dos lecturas íntimas de Chus Pato en el Torreón, último Premio Nacional de poesía, y de la holandesa Babs Gons. Junto a ellas, el programa reúne una pieza escénica a cargo del grupo residente en La Casa Encendida, Una fiesta Salvaje, y en el Patio música y poesía; primero Isabel do Diego desde Málaga que estrena nuevo show y, desde Londres, una de las voces más destacadas del ‘spoken word’, Joshua Idehen, que presenta sus poemas acompañados de música. Cierra esta edición la segunda sesión a cago de Furtiva feat Omvra.

Abraparaula x Versonautas. 12 h. Aula

Versonautas es un proyecto formado por Ana Sanhuja y Roqui Albero, que tiene como eje central la difusión de la poesía. Abraparaula es un proyecto didáctico de poesía, a partir de una selección de poemas de poetas clásicos de la literatura catalana, y teniendo al juego y la experimentación como herramienta, fomentando en el público la transmisión oral de la poesía y la creación. Con este proyecto, el público, fundamentalmente joven, aprende a escuchar activamente, participando, recitando poemas y exponiéndolos ante el público.

Babs Gons & Chus Pato. 18 h. Torreón 1

Babs Gons, desde hace años, ha sido una fuerza impulsora de la poesía performática holandesa. Ella misma ha puesto en el mapa el valor de la palabra. Los poemas de Gons son extremadamente sociales, permiten soñar con un mundo más bello y ofrecen un contrapeso en una época caracterizada por la negatividad. Gons es la poeta laureada de los Países Bajos desde 2023 hasta 2025. El comité de selección elogió a Gons como "una de las poetas más atractivas que tiene Holanda en este momento, con una voz llena de fuego, ardiente y cálida, tanto en el escenario como en el papel. Es una poeta que sabe cómo dar palabras apasionadas y comprometidas a lo que está sucediendo en estos tiempos, en una sociedad con la que ella, llena de convicción, conecta con la poesía".

Chus Pato: "Soy Chus Pato, nací en Ourense y en 1991 publiqué mi primer libro. He tratado de vivir lo más cerca posible de lo que entendemos por poesía y trato de acercarme todo lo que puedo al poema. Desconozco ampliamente mis logros y mis fracasos, tal vez porque en realidad creo que el poema está fuera, no de análisis, pero sí de juicio; de la misma manera que fuera de juicio está un río o una montaña. Tal vez, cuando estemos juntas en el Torreón de la Casa, mi voz os hable de fantasmas, de una laguna, de la Zona, de una estirpe de pastoras, de una mariposa y la tierra negra recién labrada, de un corrido mexicano, de las Antillas, de Buenos Aires, de una lombriz, de un huerto de naranjos… de la muerte, del luto, de la orfandad biológica, de la muerte, del luto, de las alianzas que la madre y el padre se intercambian, de la muerte y del nombre. Ya se verá. En esa casa, en lo encendido, en el torreón nos encontramos".

Isabel do Diego. 19 h. Patio

'A Carne Viva' es un viaje musical y escénico cargado de un poderoso misterio donde Isabel do Diego despliega una electrónica vaporizada, sacudida y centelleante que sirve como base para unas melodías vocales tradicionales encarnadas y vociferadas por un cuerpo en pleno fulgor sobrenatural. Un cuerpo médium.

Una fiesta salvaje. 19.45 h. Aula

Una fiesta salvaje es un colectivo de estudio, escritura e investigación que explora la escritura performativa como acto que habita un borde, roza sus límites y pone en crisis su propio centro. Para esta edición de POETAS, proponen una acción performativa con la que tomar el instante vivo y, a través de la voz y la manipulación electrónica del sonido, repensar los ritmos de las despedidas.

Joshua Idehen. 20.15 h. Patio

Joshua Idehen, artista nigeriano nacido en Gran Bretaña y que vive en Suecia, es una de las voces más destacadas del spoken word. Como músico, ha participado en los álbumes nominados al Mercury Award, 'Channel The Spirits' y 'Your Queen Is A Reptile' (de The Comet Is Coming y Sons Of Kemet, respectivamente) y en 'Black Is The Future', de Sons of Kemet, ganador del premio Mobo. Su mixtape 'Learn To Swim' se lanzó en 2023 y recibió elogios de la crítica, incluida una nominación al premio Manifest. Recientemente trabajó con la banda indie británica Metronomy en su sencillo de 2024 'With Balance'. Su colección de obras Songbook se lanza en septiembre de 2024 a través de Bad Betty Press.

Furtiva feat Omvra. 21.15 h. Patio

Sesión de cierre.

Chus Pato y Alberto Cortés

SOBRE POETAS POÉTICO FESTIVAL

_____________________________

POETAS es un festival que siempre ha ido más allá de la propia palabra que lo define. Nunca ha querido quedarse en esta descripción reductora y ha buscado poetas donde solo había pintores, escritores, cocineros, cómicas, músicos, arquitectas, bailarines, cantantes, artistas, charlatanes, locos o inadaptadas.

POETAS, el festival, cumple 18 ediciones y avanza desde el reconocimiento a los que hicieron posible otras ediciones y consolidando las columnas sobre las que seguir construyendo su presente y su futuro con nuevos poetas y artistas que impulsan el arte y la poesía en toda su expresión.