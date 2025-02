Rushdie comparece en el juicio y muestra el ojo apuñalado: "Pensé que me estaba muriendo"

Desde entonces, he escrito 22 libros de ficción y no ficción", se presentó Rushdie ante las preguntas del fiscal de distrito del condado de Chautauqua Jason Schmidt en la segunda jornada de este Se está celebrando en el Tribunal del Condado de Chautauqua (al norte del estado de Nueva York) el esperado y mediático juicio sobre el intento de asesinato al escritor Salman Rushdie . El autor ha decidido comparecer este martes contra Hadi Matar, el joven estadounidense-libanés que intentó asesinarlo el 12 de agosto de 2022 mientras participaba en una conferencia cultural en este mismo municipio. "Soy un escritor de libros, el primero que escribí fue hace casi 50 años.se presentó Rushdie ante las preguntas del fiscal de distrito del condado de Chautauqua Jason Schmidt en la segunda jornada de este polémico caso.

enfundado en un traje oscuro y corbata gris, con gesto serio. Matar, que se ha declarado no culpable de los cargos de intento de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado, entró en la sala, por segunda vez, pronunciando un mensaje a favor de la causa palestina: "From the river to the sea, Palestine will be free", dijo a las cámaras el acusado bajo mirada de la actual esposa del autor de origen indio y nacionalidad británica-estadounidense, la también escritora Rachel Eliza Griffiths. Segundos después, apareció en la sala Rushdie,

En el intento de asesinato, ocurrido en Chautauqua Institution, un recinto para celebraciones de eventos que se encuentra a apenas cinco minutos en coche del tribunal, Rushdie sufrió hasta doce puñaladas en su ojo, cuello, pecho y mano, perdiendo la visión de su ojo derecho y parte de la motricidad de la mano izquierda. "Me miraba con ferocidad", ha explicado Rushdie, "me di cuenta de que alguien con ropa oscura y máscara subió al escenario. Cuando se acercó, vi que tenía el pelo oscuro y unos ojos que me miraban como con ferocidad", relató Rushdie.

Asimismo, el escritor de "Los versos satánicos", obra por la que el régimen teocrático iraní emitió una fetua en 1989 que pedía su cabeza y que hizo que el escritor necesite protección desde entonces, narró que "gritaba de dolor al recibir las puñaladas " y que la primera que sintió fue la que se produjo en el ojo, seguida de la del cuello.

"Golpes y cuchilladas"

Rushdie ha descrito durante su declaración y con todo lujo de detalles los frenéticos momentos de 2022 en los que un hombre enmascarado se abalanzó sobre él en un escenario del oeste de Nueva York y le acuchilló repetidamente con un cuchillo, dejándole heridas que pusieron en peligro su vida. Dijo que al principio pensó que su atacante, que empuñaba un cuchillo, le estaba golpeando con el puño. «Pero vi que una gran cantidad de sangre manchaba mi ropa», dijo. «Me estaba golpeando repetidamente. Golpes y cuchilladas».

Hadi Matar, entrando en el juicio. (AP Photo/Gene J. Puskar) Gene J. Puskar

Rushdie dijo que fue golpeado más veces en el pecho y el torso y apuñalado en el pecho mientras luchaba por escapar. «Estaba muy malherido. Ya no podía mantenerme en pie. Me caí al suelo», dijo. Mientras estaba tendido en el escenario, recordó «una sensación de gran dolor y conmoción, y consciente de que había una enorme cantidad de sangre en la que estaba tendido». «Pensé que me estaba muriendo. Ese fue mi pensamiento predominante», dijo.

Rushdie quedó ciego de un ojo en el atentado y pasó meses recuperándose, proceso que detalló en unas memorias publicadas el año pasado. Un orador que iba a aparecer con Rushdie también resultó herido.

Un ataque con audiencia

Los miembros del jurado escucharon las declaraciones iniciales el lunes, seguidas de los testimonios del personal de la Institución Chautauqua, el centro de arte y educación sin ánimo de lucro donde se produjo el ataque, a unos 120 kilómetros al sur de Búfalo. Matar se encuentra detenido desde que fue reducido por los espectadores tras el ataque. Se espera que el juicio dure hasta dos semanas.

Según el fiscal del distrito, Jason Schmidt, es poco probable que los miembros del jurado oigan hablar de una fatwa emitida por el difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en la que se pedía la muerte de Rushdie. Rushdie, autor de «Hijos de la medianoche» y «Ciudad Victoria», pasó años escondido después de que Jomeini anunciara la fatwa en 1989 tras la publicación de la novela «Los versos satánicos», que algunos musulmanes consideran blasfema.

Schmidt ha dicho que discutir el motivo de Matar será innecesario en el juicio estatal, dado que el ataque fue visto por una audiencia en directo que esperaba escuchar a Rushdie presentar una conferencia sobre cómo mantener a salvo a los escritores.

«No se trata de un caso de confusión de identidad», dijo Schmidt durante las declaraciones iniciales del lunes. «El señor Matar es la persona que atacó al señor Rushdie sin provocación».

Un abogado de oficio que representa a Matar dijo a los miembros del jurado que el caso no es tan sencillo como los fiscales lo han presentado. «Los elementos del delito son algo más que "ocurrió algo muy malo", están más definidos», dijo Lynn Schaffer. «Algo malo ocurrió, algo muy malo ocurrió, pero el fiscal del distrito tiene que demostrar mucho más que eso».