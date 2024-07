Tintín no puede ser erótico: condenado el artista que lo fusiona con el universo de Hopper

El artista Xavier Marabout ha anunciado en sus redes sociales que retirará una serie de obras que presentan al personaje de Tintín en el mundo del pintor estadounidense Edward Hopper, por las que fue condenado recientemente en apelación en Rennes.

En primera instancia, el tribunal de Rennes desestimó a Moulinsart, la sociedad que representaba a los beneficiarios de Hergé, que acusaba a Xavier Marabout de falsificación y de vulneración de los derechos morales del autor de cómics belga.

El artista bretón se imagina en sus obras la agitada vida amorosa del reportero belga, lejos del mundo casi exclusivamente masculino de "Las Aventuras de Tintín", en el que apenas aparecen mujeres en papeles principales, salvo Bianca Castafiore.

En su serie titulada "Hergé-Hopper", Marabout presenta a Tintín junto a mujeres sexis, pin-up, en contextos habituales de Hopper. El reportero belga aparece, por ejemplo, ligando con una chica en la barra de "Nighthawks" (Noctámbulos), el cuadro más famoso de Hopper, o medio desnudo en la cama de un hotel.

Moulinsart, que cuida con escrúpulo el legado de Hergé, denunció a Marabout en los tribunales por «falsificación» y por atentar contra el derecho moral del ilustrador belga.

En 2021, la sala civil del tribunal judicial reconoció al artista bretón "la excepción de la parodia" y "la intención humorística" de sus cuadros donde se podía ver a Tintín acompañado de mujeres sensuales o bebiendo una cerveza. en un bar mientras lucía un brazo tatuado. Pero la empresa Moulinsart SA, que desde entonces se convirtió en Tintinimaginatio, y la viuda y única legataria de Hergé, Fanny Vlamynck, apelaron.

En su decisión del 4 de junio, consultada por la AFP, el tribunal de apelación de Rennes anula la sentencia de primera instancia, al considerar en particular que Xavier Marabout no cumple los criterios de "parodia" que permitirían suspender la protección de los derechos de autor. Para el tribunal, el artista utilizó erróneamente esta "excepción parodia" que "requiere una evidente intención humorística, preferentemente de cierta intensidad". La simple búsqueda de complicidad para divertirse con el lector o espectador no es suficiente.

Por tanto, Xavier Marabout es considerado culpable de "falsificación". El tribunal le ha prohibido utilizar en adelante los personajes de las aventuras de Tintín. El artista, nacido en 1967 y residente en Auray (Morbihan), debe pagar a Tintinimaginatio "una provisión de 15.000 euros en concepto de indemnización por sus daños", así como 5.000 euros por "parasitismo" .

En una publicación en Facebook del 1 de julio, Xavier Marabout ha expresado su asombro y su preocupación ante una decisión que, a su juicio, atenta contra la libertad de expresión. No obstante, acata la sentencia y retira las imágenes y publicaciones de las obras condenadas.

Los titulares de los derechos de Hergé han reafirmado en un comunicado de prensa "su determinación de garantizar el respeto de la integridad de su obra y de luchar contra los usos abusivos que lamentablemente se hacen regularmente de ella".

Xavier Marabout no es el único artista que ha sufrido este tipo de revés. En 2021, el francés Christophe Tixier, alias Peppone, que esculpió bustos inspirados en el intrépido periodista, fue condenado, junto con la galería que exponía sus obras, a pagar, entre otros, a la sociedad Moulinsart la suma de 114.157 euros en concepto de daños e intereses. La decisión también les prohibió comercializar las obras.

Anteriormente, en mayo de 2019, el diseñador francé Pascal Somon fue condenado a diez meses de prisión condicional por haber falsificado obras de Hergé. También se vio obligado a pagar 32.000 euros en concepto de daños y perjuicios a la empresa belga y a Fanny Vlamynck, titular de los derechos desde la muerte de Hergé en 1983.