Los españoles Asador Etxebarri, Mugaritz y Disfrutar, entre los 10 mejores restaurantes del mundo

Hay quienes opinan que la ceremonia The World’s 50 Best, que anuncia los mejores establecimientos del globo, es un circo mediático que solo sirve para alimentar la competitividad y el ego entre los cocineros, mientras que otros encuentran necesaria la clasificación para llenar sus mesas con comensales que acuden desde cualquier punto del mundo. Reflexiones aparte, para nosotros la de ayer fue una de las galas más emocionantes de las vividas hasta ahora, ya que la alta gastronomía española ha tomado el protagonismo que se merece y demuestra que más allá de nuestras fronteras continúa teniendo una gran repercusión. Interesan mucho los caminos culinarios que están abriendo y abren los cocineros españoles.

Así, durante la cita celebrada en Ballon Room, de Marina Bay Sands, en Singapur, Mario Colagreco conoció que Mirazur (Menton, Francia) es desde ayer el mejor restaurante del globo tras adelantarse desde la tercera posición y ocupar la plaza que dejaba Massimo Bottura. El argentino se convirtió hace unos meses en el primer extranjero en conseguir las tres estrellas Michelin en Francia y ahora en encabezar el polémico ranking: «2019 ha sido un gran año. No solo porque somos el mejor restaurante del mundo, sino por las tres estrellas Michelin que hemos conseguido», ha afirmado emocionado, al tiempo que ha querido compartir su alegría con Francia, el país que «me ha acogido y con el que comparto los valores de libertad, igualdad y fraternidad».

Pero regresemos al colosal triunfo de la cocina española, a pesar de la bajada que ha protagonizado Arzak. El espacio creativo de Juan Mari, padre de la Nueva Cocina Vasca, y Elena ha bajado del puesto 31 al 53. Sin embargo, hay mejores noticias. Recuerden que las reglas del tan competitivo juego han cambiado. Sí, los restaurantes que ya han encabezado la lista una vez, no repiten, pero sí entran en el grupo denominado «Best of the Best» (lo mejor de lo mejor). Lo forman: The Fat Duck, de Heston Blummethal; Ostería Francescana, de Massimo Bottura; Eleven Madison Park, con Daniel Humm al frente; The French Laundry, de Thomas Keller; y El Celler de Can Roca, dirigido por los hermanos Roca.