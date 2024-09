María Acuyo, una farmacéutica que nació artista, presenta su exposición "LANDSCAPES" en Madrid

Con estas preguntas comprendí lo que ella desprende de esos pequeños o enormes pinceles, en esos pequeños o enormes lienzos:

P ¿De pequeña eras la típica niña con lacitos y vestida clásica? Nooo para nada. Yo siempre he sido la rarita de mi familia y se me daban fatal los estudios, se me daba fatal la lectura y la escritura, por eso desde muy chica me di cuenta que lo mío era la pintura y el dibujo mi camino, era en donde yo me sentía cómoda, en donde yo podía expresarme como yo quería, desde muy pequeña quise ser pintora.

María Acuyo en pleno proceso de creación Alicia Romay

Pero su madre le pidió hacer un trato: “Primero haces la carrera de farmacia y después haces lo que quieras” . Tenía tantas ganas de aprender a pintar, de arrancar ya que terminó la carrera y de allí directamente fue a estudiar Bellas Artes. Esta vez se presenta con su exposición individual LANDSCAPE en Madrid en la Galería My Name’ s Lolita Art.

Perteneciente a una familia farmacéutica de varias generaciones en Granada, esta genial artista se instaló en Carabanchel hace un tiempo y ha creado de su casa un estudio o de su estudio una casa, no sabría cómo decirlo pero es impactante caminar en esos suelos embadurnados de pintura de mil colores, pisar los rastros de sus obras que los pinceles han ido dejando como dibujando un mapa del recorrido que ha seguido desde que se instaló aquí. Llegar a una nave en el mismo Carabanchel, entrar y empezar a ver obras “entremezcladas” con algun perchero con ropa, con un comedor, con una cocina, con un sofá, con un salón que también hace de dormitorio en donde sus mascotas se pasean entre lienzos y pinceles…Es un mundo aparte y fuera de lo común.

La casa- estudio de Maria Acuyo en Carabanchel, Madrid Alicia Romay

P¿Cómo y cuando se descubre que arte es lo tuyo? En la facultad se tocan muchos palos, pero cuando me puse a buscar mi lenguaje, a buscar como expresarme, empecé con la abstracción porque para mi es la base de la pintura, porque te permite conocer la materia, allí estás en contacto directo con ella y con las cualidades que posee y al ser más espontánea y mas intuitiva, te enseña la composición, con la abstracción al ser mas sencillo y se aprende antes. La abstracción fue la primera baza que usé para la pintura y poco a poco la he ido transformando agregando elementos figurativos. Mi pintura va de la abstracción a la figuración.

[[H2:“Trabaja el óleo, a veces, combinado con acrílico. Su obra presenta dos planos: la abstracción en sus magníficos fondos, y la figuración siempre en primer plano. Una combinación perfecta. Llama también la atención la fuerza expresiva de su gama cromática.” Ramón García Alcaraz. Doctor en Historia del Arte.]]

Landscapes. Óleo y acrílico sobre lienzo Galería My Name's Lolita- Madrid

P¿En qué momento estás? En este momento me siento muy comoda con lo que estoy haciendo, la abstracción después de cierto tiempo la veia repetitiva al conocer como reacciona la pintura, notaba que necesitaba ampliar ese lenguaje y complicarme la vida.

Muy joven con una larga trayectoria

Nació en Granada (1972), es licenciada en Bellas Artes y Farmacia por la Universidad de Granada cursó un doctorado en Pintura en la Facultad de Bellas Artes de su ciudad natal. Son diez y siete con ésta que se inaugura mañana 12 de Septiembre sus exposiciones individuales y las colectivas más de sesenta. No ha dejado de recibir premios desde el año 2004, prácticamente uno por año. Entre becas y premios su CV es muy amplio y sus obras las ostentan varias fundaciones, ayuntamientos o son parte de colecciones de renombre.

La exposición estará hasta el mes de noviembre 2024.

Calle de Almadén 12

Galería My Name's Lolita Art