Muere el actor James Earl Jones, la mítica voz de Darth Vader

James Earl Jones, que superó los prejuicios raciales y una grave tartamudez para convertirse en un célebre icono de los escenarios y la pantalla -llegando a prestar su profunda e imponente voz a la CNN, «El Rey León» y Darth Vader-, ha fallecido a los 93 años.

El pionero Jones, que trabajó hasta bien entrados los 80, ganó dos Emmy, un Globo de Oro, dos Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes, el Kennedy Center Honors y recibió un Oscar honorífico y un Tony especial por los logros de toda una vida. En 2022, un teatro de Broadway fue rebautizado en su honor.

Jones interpretó papeles cinematográficos tan memorables como el del escritor recluso que vuelve a la fama en «Campo de sueños», el del boxeador Jack Johnson en el éxito de teatro y cine «La gran esperanza blanca», el del escritor Alex Haley en «Raíces: The Next Generation» y un ministro sudafricano en “Cry, the Beloved Country”.

También fue un actor de doblaje muy solicitado, expresando la villanía de Darth Vader («No, yo soy tu padre», comúnmente mal recordado como «Luke, yo soy tu padre»), así como la benigna dignidad del Rey Mufasa en la película animada de Disney «El Rey León» y anunciando «Esto es la CNN» durante las pausas de la emisora. Ganó un Grammy en 1977 por su interpretación en el audiolibro «Los grandes documentos americanos».

Otras de sus películas son «Dr. Strangelove», «The Greatest» (con Muhammad Ali), «Conan el Bárbaro», «Tres fugitivos» e interpretando a un almirante en tres adaptaciones de éxitos de taquilla de Tom Clancy: «La caza del Octubre Rojo», «Juegos de patriotas» y «Peligro claro y presente». En una rara comedia romántica, «Claudine», Jones mantuvo una relación amorosa con Diahann Carroll.

Jones debutó en Broadway en 1958 con «Sunrise At Campobello» y ganó dos premios Tony por «The Great White Hope» (1969) y «Fences» (1987). También fue nominado por «On Golden Pond» (2005) y «Gore Vidal's The Best Man» (2012). Fue celebrado por su dominio tanto de Shakespeare como de Athol Fugard. Otras apariciones más recientes en Broadway incluyen «La gata sobre el tejado de zinc caliente», «Conduciendo a Miss Daisy», «The Iceman Cometh» y «You Can't Take It With You».

Como prometedor actor de teatro y televisión, apareció en «As the World Turns» en 1965, convirtiéndose en uno de los primeros actores afroamericanos en aparecer en un programa de televisión.

Al final de su vida se mostró elegante, con un irónico sentido del humor y un feroz hábito de trabajo. En 2015, llegó a los ensayos de una representación en Broadway de «El juego de la ginebra» habiendo memorizado ya la obra y con cuadernos llenos de comentarios del equipo creativo. Decía que siempre estaba al servicio de la obra.

«La necesidad de contar historias siempre ha estado con nosotros», dijo entonces a The Associated Press. «Creo que surgió por primera vez alrededor de las hogueras, cuando el hombre volvía a casa y contaba a su familia que había cazado al oso, pero que el oso no le había cazado a él».