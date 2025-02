Muere Jerry Eisenberg, creador de "Los autos locos" y de "Pepe pótamo"

Jerry Eisenberg era hijo de Harvey Eisenberg, un animador y dibujante de cómics asociado con Tom y Jerry y los demás personajes del estudio de dibujos animados del estudio MGM. Jerry abandonó la escuela de arte para conseguir su primer trabajo, como intermediario para MGM, en 1956, pero su estudio cerró y él pasó a trabajar como asistente de Ken Harris en Warner Bros. Eisenberg desarrolló una larga carrera en la animación, e hizo historia en Hanna-Barbera Productions y Ruby-Spears Productions como creador de "Los autos locos", "La hormiga atómica", "El inspector ardilla", "Pepe pótamo" y "Scooby Doo".

Una imagen de Jerry Eisenberg

En 1961, Eisenberg fue contratado en Hanna-Barbera Productions, dirigida por los ex productores de dibujos animados de MGM William Hanna y Joseph Barbera. Aquí, Eisenberg cocreó "Pepe Pótamo", diseñó los personajes de "Los autos locos" y "Super Friends", y trabajó en el diseño de programas como "Los Jetsons", "The Huckleberry Hound Show" Y "Jonny Quest". En 1977, Joe Ruby y Ken Spears, ex alumnos de Hanna-Barbera, comenzaron su propio estudio, Ruby-Spears Productions.