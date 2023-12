Muere el actor Ryan O'Neal, protagonista de 'Love Story', a los 82 años

El actor de 'Love Story', Ryan O'Neal, ha muerto a los 82 años en Los Ángeles, California, según confirmó su hijo Patrick en un post en Instagram este viernes. O'Neal protagonizó la película romántica 'Love Story' en 1970 junto a Ali MacGraw.

«Esto es lo más duro que he dicho jamás así que allá vamos. Mi padre ha fallecido hoy en paz, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos quería a nosotros», escribió Patrick O'Neal. Su padre fue diagnosticado en 2012 con un cáncer de prostata en grado cuatro. Su esposa, Farrah Fawcett, falleció de un cáncer de colon y recto en 200, con 62 años.

La carrera como actor de O'Neal despegó cuando obtuvo un papel en la telenovela nocturna «Peyton Place» en 1964. Participó en otras series y películas como What's Up, Doc', 'Paper Moon', 'Barry Lyndon', 'A Bridge Too Far', 'The Main Event' y 'The Driver', pero fue con 'Love Story' cuando logró un gran reconocimiento y nominaciones, entre ellas al Globo de Oro y al Oscar, que finalmente no consiguió.