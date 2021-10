Censuran el videoclip “Perra” de J Balvin por “racista y machista”: “Merece la cárcel”

Cultura

El artista colombiano J Balvin, uno de los más influyentes en el panorama actual de la música latina, se ha convertido en epicentro de una nueva polémica. Junto a Tokischa, conocida por haber cantado también junto a Rosalía el tema “Linda”, ha lanzado “Perra”, una nueva canción cuyo videoclip no ha sido aceptado. Tal ha sido el rechazo que YouTube ha decidido retirarlo de su catálogo: la grabación muestra a dos mujeres negras con nariz y orejas de perro, agarradas con correas, caminando a gatas por el suelo. Mientras, J Balvin avanza de pie, sujetando a las bailarinas como si de su dueño se tratara.

Ante esto, hasta la misma Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha denunciado en un mensaje “la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra como un objeto de propiedad de los hombres”.

Todo tipo de personas han participado estos últimos días en la polémica: desde seguidores del artista hasta estudiantes, pasando por figuras públicas colombianas, periodistas o activistas. Es el caso, por ejemplo, de la escritora Florence Thomas, quien asegura a la revista “Semana” que vio el vídeo “con mucha dificultad”, pues para ella está claro que J Balvin no habla “de la hembra del perro”, sino de “zorras, de putas, de perras”. “No es solo una cosa machista, es mucho más que eso; para mí este tipo merece la cárcel, por todas las fibras de lo que hemos luchado durante años, décadas, las mujeres, y no solo las feministas, para tener un mínimo de dignidad y respeto”.

Asimismo, la congresista del Partido Verde Katherine Miranda también consideró que las autoridades deben “tomar acciones para defender los derechos de las mujeres”, y pidió al cantante presentar excusas públicas. “Esta canción es denigrante de principio a fin. Cosifica a la mujer y promueve la violencia de género. Por eso se amerita que se tomen acciones, no podemos permitir que se vulneren los derechos de las mujeres”, explicó a la revista citada.

Todo ello, desatado por una letra que tampoco pasa desapercibida, pues contiene frases como “te pongo a cuatro patas, tú eres perra, no eres gata”, o “tengo la rabia canina, calentura vaginal, me tiene que castigar y me tiene que enrolar”. Si bien el videoclip ya no figura en YouTube, el audio de “Perra” sí permanece en dicha plataforma, obteniendo hasta ahora más de 370.000 visitas, 8.000 “me gusta” y 12.000 “no me gusta”.

#Noticia 🗞️ | En carta abierta a las autoridades y al país, @ViceColombia y @equidad_mujer rechazaron producción de J. Balvin en la que se denigra de las mujeres, así como la actuación de un extranjero en Medellín. 👇🏽

https://t.co/P6EeHglKNb — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) October 12, 2021

Al parecer a J Balvin le censuran el vídeo de perra en YouTube... Todavía existe el sentido social en el mundo... Lo celebro. — Ivon Gomez (@IvonneMilenaGo) October 18, 2021

No ⁦@JBALVIN⁩, no son solo letras de canciones. Es insistir en un mensaje de abuso y violencia, que está calando inclusive en los niños.. pic.twitter.com/n0gMb606CU — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) October 16, 2021