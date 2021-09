El tremendo zasca de Beatriz Luengo a J Balvin tras su nominación en los Grammy Latinos

Gente

Música

Este martes se dieron a conocer los nominados a los premios Grammy Latinos, entre los que un año más se encuentra el artista J Balvin, que repite en varias categorías como mejor canción, canción del año, mejor interpretación reggaetón. Pero pese a estar en esta lista de nominados, el colombiano ha mostrado su descontento con los premios y lo ha hecho a través de Twitter, donde ha asegurado que “no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto”.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

No contento con ello, ha animado a todos los artistas nominados a no acudir a la gala que se celebrará el próximo jueves, 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. “Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR!! es decir todos porque somos un movimiento”, ha escrito en la misma red social.

Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento . — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Mientras J Balvin critica a los premios más internacionales de la música latina, Beatriz Luengo llora de emoción por su nominación por la canción que compuso junto a su pareja Yotuel “Patria y Vida”. Su nominación número 12 y más especial, es por ello que la artista no ha querido quedarse callada y ha respondido al cantante colombiano por sus comentarios hacia los Latin Grammy, por considerarlos una falta de respeto hacia el resto de compañeros del gremio.

“Hoy J Balvin dijo que ningún artista ‘grande’ urbano debería ir a los Latin Grammy porque considera que no han tenido en cuenta a los artistas urbanos. ¿Y que es ‘Patria y Vida’? Pues una canción URBANA nominada a ‘Canción del año’ y a ‘Mejor canción urbana’. La casualidad de la vida hizo que yo le diera su primer Grammy Latino y que hoy sea yo la nominada por esta canción”, comienza la madrileña en su post de Instagram.

“Señor Balvin no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo le dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú MERECEN una oportunidad. En tus palabras hablas de poder y de rating pero es que los Latin Grammy no tienen que ver con eso y los millones de niños que están en su casa en toda Latinoamérica, España o Portugal, esos a los que seguramente no tendrán la suerte de vivir en los playlist y sin embargo tengan una propuesta que merezca la pena escuchar merecen SOÑAR con una academia que también los considere. Porque PODER y RATING poco tiene que ver con la energía sencilla y humilde de la palabra MÚSICA”.

“‘Patria y Vida’ levantó a un pueblo por primera vez en 60 años, ocupó las portadas de todos los periódicos importantes del mundo y llevó al presidente Joe Biden a reunirse con Yotuel para enaltecer lo que música es capaz de hacer. En 100 años cuando hagan un repaso a los himnos de Latinoamérica y a su historia político-social recordarán ‘PATRIA Y VIDA’. El resto son números que no te hacen mejor músico ni más merecedor de nada como McDonals no hace mejor comida porque venda más hamburguesas”, sentencia el tremendo zasca de Beatriz Luengo.

¿Responderá J Balvin a la artista?