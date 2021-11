ABBA en su estado más puro: así es “Voyage”, su nuevo disco en 40 años

Cultura

A finales de los años 70 y principios de los 80, hubo un grupo con el que se pudo bailar, cantar, entonar canciones cuyas letras aún siguen siendo lo más parecido a un himno. ABBA hizo historia con temas como “Waterloo”, “Dancing queen” o “Mamma Mia”, y parecía que se había tratado de un momento especial. De algo irrepetible, de esos éxitos que tan solo se lanzan una vez en la vida, y se presentan como única oportunidad para saborear el esplendor de un artista. Pero no. Tras casi 40 años desaparecidos, tras el silencio, tras una separación que quisieron que pasara desapercibida, pero no dejó de ser llamativa, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus y Benny Andersson han regresado para lanzar “Voyage”, un nuevo álbum con 10 canciones al más puro estilo ABBA.

El disco no ha decepcionado, sino que ha demostrado que la banda sueca no ha perdido durante este tiempo ni una pizca de su sello musical. Si bien mitad de las canciones son baladas, como es el caso de “I still have faith in you”, que abre el álbum, hay otras que no pierden el ritmo característico del grupo. Y, por qué no, en “Voyage” no falta la nostalgia si se tiene en cuenta que ciertas canciones recuerdan a sus grandes éxitos, como es el caso de “Little things”, tema del nuevo álbum que tiene toques navideños y que recuerda a la icónica “Chiquitita”.

Asimismo, el baile reside en otras canciones como “Don’t shut me down”, así como “Just a notion”, una de las más alegres y que ya habían presentado antes del disco en forma de single. Sobre esta canción, Björn Ulvaeus explica que “Wikipedia dice que el tema se grabó en septiembre de 1978, lo que parece correcto. Eso lo sitúa entre ‘ABBA the Album’ y ‘Voulez-Vous’, y tendría que haber sido incluido en este último, si no nos hubiésemos negado. ¿Por qué lo hicimos? La verdad no tengo ni idea. Es una buena canción con grandes voces. Así que es un misterio y lo seguirá siendo”.

De esta manera, “Just a notion” ha sido rescatada y Benny Andersson “ha grabado de nuevo la música, hemos añadido batería y guitarras, pero todas las voces son las de la grabación original de 1978. De alguna forma es lo mismo que planeamos hacer con “ABBA Voyage” en 2022. Tendremos una banda tocando en directo, pero se conservarían todas las voces de las viejas grabaciones”, explica Ulvaeus.

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog y Bjorn Ulvaeus, miembros de ABBA FOTO: TT NEWS AGENCY via REUTERS

De esta manera, el disco, que ya está a la venta con Universal Music Group, es una vuelta al pasado sin filtros ni cambios, como si ABBA se hubiese parado en el tiempo y estuviésemos hablando de un disco de los años 80. Grabado en el estudio Riksmixningsverket de Benny en Estocolmo, lo presentaron el pasado mes emocionados a sus fans en todo el mundo, y ahora lo han hecho realidad. Lo próximo: una gira, “ABBA Voyage”, cuyas entradas ya están a la venta.