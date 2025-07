"Back to the beginning": así fue el mastodóntico adiós de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

Todo el mundo pudo ser testigo de la despedida de una de las bandas de heavy metal más icónicas de la historia. Black Sabbath nació en 1968 en Birmingham, y fue en esa misma localidad donde el grupo liderado por Ozzy Osbourne, junto con el guitarrista Tony Iommi, el baterista Bill Ward y el bajista Geezer Butler, decidió decir adiós a los escenarios para siempre. Durante la noche de este sábado se celebró "Back to the beginning", el último concierto ofrecido por la banda fundacional del hard rock y que no sólo se podía seguir in situ, sino también vía "streaming" (vía pre pagada), lo que permitió que fuesen más de dos millones de personas las que pudieron seguir el directo, sin contar con las presentes en el estadio Villa Park de Birmingham.

No fue una despedida ni un concierto al uso: la carrera de Black Sabbath ha terminado por todo lo alto, en una histórica celebración que se llevó a cabo durante casi nueve horas. Un auténtico y ambicioso festival en el que los artistas celebraron toda una vida repleta de música y de grandes éxitos, a través de conciertos de otros músicos y bandas icónicas de la historia del rock. Por el escenario pasaron otras agrupaciones de la talla de Metallica, Guns N' Roses, Tool, Anthrax, Lamb of God, Mastodon, Halestorm o Slayer, así como se produjeron colaboraciones especiales de artistas como Tom Morello, David Ellefson y Fred Durs.

Las diversas apariciones brindaron momentos icónicos para el público, como cuando subieron Ronnie Wood (Rolling Stones), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (Blink-182) y el productor Andrew Watt juntos al escenario, e interpretaron el histórico hit "Walk this way", así como destacó las apariciones de Tom Morello, quien junto a Nuno Bettencourt (Extreme) hizo un homenaje a Diogo Jota, así como también interpretó "Whole lotta love", de Led Zeppelin, junto al baterista de Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith.

Otros grandes momentos lo protagonizaron Guns N' Roses, quienes interpretaron versiones de Black Sabbath, así como también tocó sus éxitos "Paradise city" o "Welcome to the jungle". Algo parecido a lo que hizo Metallica: "Sin Black Sabbath no habría Metallica", aseguró su vocalista, James Hetfield, "gracias por darnos un sentido a la vida".

Por último, y como guinda de la jornada rockera y de toda una carrera musical cargada de éxitos mundiales, se produjo un cierre espectacular e histórico: los cuatro fundadores originales de Black Sabbath tocaron juntos por primera vez en 20 años, tras mucho tiempo distanciados por problemas de salud o diferencias económicas. La cita, además de mastodóntica y repleta de estrellas del rock, fue solidaria, pues todos los ingresos, tanto del evento presencial como lo recaudado vía "streaming", serán donados a organizaciones como Cure Parkinson's, Birmingham Childern's Hospital o Acorn Childern's Hospice. Algo que demuestra cómo Osbourne y compañía, que podrían llenarse los bolsillos hasta desbordar y retirarse tranquilos tras una gira de despedida seguramente con buen recibimiento, prefirieron hacer una fiesta para disfrutar con sus compañeros y su público. Una jornada cargada de sorpresas y música, y que supo a homenaje y a historia del heavy metal.