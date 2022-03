Christie y las cosas bien hechas

«L’allegro, il Penseroso ed il Moderato», de Haendel. Les Arts Florissants. Director: William Christie. Universo Barroco. Auditorio Nacional, Madrid, 8-III-2022.

No estamos ante una de las grandes páginas haendelianas, pero si ante una partitura que contiene momentos gratísimos. Estrenada en febrero 1740 en el Royal Theatre de Lincoln’s Inn Fields, fue compuesta en los dos primeros meses de ese mismo año sobre dos poemas de Milton a los que enlazó para dotar a la obra de un cierto, si bien escaso, contenido dramático e incluyó un nuevo poema más breve. Curiosamente es en este añadido donde Haendel escribe uno de esos maravillosos dúos con los que termina muchas de sus partituras y es, realmente, uno de los más bellos y que se corona después con un preciso coral.

Hay otros muchos momentos destacables, como el aria del tenor “Come, and trip it as you go” acompañado por el coro, el del bajo junto a una trompa “Mirth, ¡admit me of thy crew!”, el coral final de la parte segunda, la fuga de órgano o, muy especialmente el largo aria de la soprano “Sweet bird” con una brillante y aplaudidísima intervención del flautista.

Las ovaciones finales alcanzaron los diez minutos en un ambiente de alegría e incluso fervor. Nada extraño pues habíamos asistido a uno de esos conciertos perfectos. Bien los cuatro solistas -soprano, tenor, bajo y niño soprano- formidable la orquesta de Les Arts Florissants, siempre afinadísima y empastada y otro tanto el coro. Todo ello gracias a William Christie, in auténtico maestro, de esos que jamás harán un bolo, a quien le gusta hacer bien las cosas, buscando la perfección, disfrutando él mismo con la música y feliz de hacer disfrutar a los demás con ella. Esto es algo que se transmite y cala en el público. No pudo salir mejor, un auténtico gozo.