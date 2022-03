Michael Bublé, carta de amor a un mundo roto

No podía llegar a la sala de la entrevista de otra forma que no fuera cantando. Michael Bublé es como su música: sincero, alegre, romántico cuando le apetece y sufridor si ha de serlo. Ayer, en un hotel céntrico de Madrid, se reunía con este diario para hablar de lo fundamental de mantener la salud mental en un caótico mundo donde el ser humano parece comenzar a perder la empatía, herramienta fundamental para su coexistencia. Pero también para explicarnos –y celebrar– cómo ha sido trabajar con los productores Greg Wells y Bob Rock, así como colaborar con Paul McCartney o Willie Nelson, para «Higher», su undécimo álbum de estudio y, asegura, «el mejor que he hecho en mi vida». «Esta semana voy a estar luchando en muchos países para llegar al número uno porque quiero alcanzarlo, voy a hacer todo lo posible. Nunca había tenido las expectativas tan altas como con este disco», dice sobre el álbum, ya a la venta y disponible en plataformas.

El amor no es violencia

Consiga o no el número uno, asegura que lo hará con los pies en la Tierra. Dice que las presiones inherentes a su profesión «claro que me afectan, pero peleo para mantener mi salud mental, y rezo para que todo lo que haga siempre lo lleve a cabo desde la bondad, la amabilidad y la empatía. No solo busco vender discos, sino dejarle un legado a mis hijos musical y como ser humano». Es consciente de que a la música todo le afecta, sea social, política, económica o tecnológicamente hablando. Por ello sabe que «el barómetro del éxito ha cambiado muchísimo, porque tener mil millones de seguidores no quiere decir que después puedas llenar un estadio. Debes tener muy claro qué prefieres, los seguidores o que aparezcas en Madrid y vayan a verte 15.000 personas a un concierto».

«Higher» ha sido la gran apuesta profesional de Bublé, y en sus 13 canciones refleja «el momento en que estoy ahora mismo en mi vida, en mi relación con la música y mi consciencia», continúa. «Es verdad que he sufrido y querido mucho, pero eso me ha dado la oportunidad de vivir con más intensidad». Y es que el canadiense no solo destaca por su voz y éxitos con los temas de «Haven’t met you yet» o «Sway», sino también por su profundo y demostrado amor hacia su familia.

Al que tantas veces le ha cantado a los sentimientos, a lo que eriza la piel, es casi obligado preguntarle por qué el amor romántico cada vez es más tabú: «Porque vivimos en un mundo lleno de cinismo y completamente loco. ¿Vio los Oscar?», pregunta, refiriéndose al guantazo de Will Smith a Chris Rock que se vivió en la gala del domingo. «Me molestó más ver la reacción de la gente que la escena en sí, porque a más de la mitad les pareció que la violencia estaba justificada. Siento empatía por Smith, porque sé que estará en un momento muy difícil, y no justifico lo que hizo, pero sí hay que sentir esa empatía por alguien a quien ves que no está en su mejor momento de salud mental», asegura el artista.

Que añade: «El amor no puede justificar jamás a la violencia, y esto está pasando por todas partes», continúa, «nuestro mundo se está polarizando de una manera terrible; no soy la respuesta, aunque sí me gustaría ser parte de la solución». Por ello, asegura que «Higher» es «mi carta de amor a un mundo roto» y, como el propio título del disco indica (significa «Más alto» en español), confiesa asimismo Bublé que «nunca perderé mi ambición, no voy a dejar de ser un perfeccionista. En toda mi carrera no ha salido una sola nota de mi boca en la que no haya puesto mi máximo empeño. Incluso ni siquieta esta nota», concluye, cómo no, cantando.