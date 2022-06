Manuel Carrasco logra el hito histórico de reunir a 75.000 personas en el Estadio de la Cartuja de Sevilla

Manuel Carrasco marcó ayer un hito histórico al reunir en el Estadio de la Cartuja de Sevilla a 75.000 personas, convirtiéndose así en el concierto más multitudinario de un artista solista nacional e internacional en la historia de la música en España. Previamente, el cantante de Isla Cristina ya había llenado varias noches consecutivas el Wanda Metropolitano de Madrid y otros grandes recintos en toda España.

Como guinda del pastel a la gira “Hay que vivir el momento”, el onubense se marcó un concierto récord único. Durante casi dos horas y media fie desgranando lo mejor del amplio repertorio que ha recopilado durante dos décadas de trayectoria, aunque destacaron los temas incluidos dentro de su último disco, “La cruz del mapa”. Un espectáculo que, aunque venía de una gira con la que ha recorrido España este año, se ha necesitado aumentar y ampliar a nivel de producción para estar a la altura de un recinto de estas dimensiones, necesitando una docena de camiones para transportar todo el material.

Manuel Carrasco, durante su concierto en el estadio de la Cartuja, de Sevilla FOTO: La Razón (Custom Credit)

El rostro de incredulidad, fantasía y felicidad del cantante isleño fue el protagonista de una noche marcada por una voz en estado de gracia, volcada a un público entregado que coreó cada uno de los 23 temas que Manuel desgranó a lo largo de más de dos horas y media de concierto.

Arrancó enfrentándose en solitario al público a piano y voz, con un tema inédito dedicado a Sevilla. “Esta es una noche histórica, que se produce porque Sevilla así lo ha querido. Esto no lo está haciendo alguien de Manchester ni Wisconsin, sino de aquí al lado, de Isla Cristina”, decía Manuel ante un público extasiado que no dejaba de corear cada uno de los temas del concierto.

Récord de Manuel Carrasco en el concierto de Sevilla. Celebremos que un andaluz ha conseguido que, durante 3 horas, 75.000 personas nos olvidemos de lo difícil que es a veces el día a día.



Enhorabuena @manuelcarrasco_.#HayQueVivirElMomento#LaCruzDelMapa pic.twitter.com/cfa3Pi3wjD — Álvaro Anguí (@alvaroangui) June 12, 2022

Tras este arranque, se cambió de ropa e hizo que todo el estadio saltara al ritmo de “Hay que vivir el momento”, el tema que da título a una gira apoteósica pospuesta en dos ocasiones por culpa de la pandemia. Tema a tema fue regalándose a cada segundo, como decía su canción de arranque, ante un estadio abarrotado de la misma manera que si fueran solo dos personas.

“Tambores de guerra”, “Que nadie”, “Mujer de las mil batallas”, “Ya no”… hasta llegar a una de las apoteosis de la noche, “No dejes de soñar”, donde Manuel terminó al final de la pasarela arrodillado de la emoción.

💪¡¡Un pasito más, mujer valiente!!

💞Anoche en #Sevilla, 70.000 corazones dieron toda su fuerza a @elenahuelva02 en el Concierto de @manuelcarrasco_ durante la canción "Mujer de mil batallas"

Un momento inolvidable que grabó @David_Arjona en @EstadioCartuja

Mucha fuerza Elena😘 pic.twitter.com/AZtU6x4J1R — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) June 12, 2022

La larga pasarela que llegaba a la mitad del campo del estadio de la Cartuja fue atravesada una y otra vez por el cantante, impaciente por acercarse una y otra vez a cada rincón del enorme escenario, con una escenografía e iluminación que llegaba hasta el último rincón del enorme recinto. “Mi primer sueño fue en una sala de ensayo del Carnaval. Los sueños, por muy difíciles que parezcan, se pueden hacer realidad”, reconocía ante un gentío que cada espectador miraba desde su posición con cara de incredulidad. La misma que reinó en el lugar cuando, por sorpresa, Raimundo Amador apareció en el escenario para tocar con Manuel un clásico de Pata Negra, “Si tú te vas”.

Concierto histórico de Manuel Carrasco en Sevilla batiendo récord de asistencia en un concierto en España, 74.345 espectadores.



¡Y lo hizo un andalú, de Isla Cristina!



Fin de la gira #lacruzdelmapa @manuelcarrasco_ 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/H5LbeMzONL — Inma_Cotan (@inma_cotan) June 12, 2022

El cantante de Isla Cristina Manuel Carrasco durante el concierto ante 74.345 espectadores FOTO: Raúl Caro EFE

Los bises vinieron en dos tandas. Tras una batukada impresionante que reinó todo el escenario con “Yo quiero vivir”, el artista se marchó para cambiarse y regresar con “Me dijeron de pequeño”, quizá el tema en el que más se abre a su público para contar cómo ha sido su proceso a lo largo de 20 años de carrera marcada por un éxito silencioso, cocido a fuego lento, y que le ha llevado a convertirse en el artista de más éxito de la música española. A partir de ahí el éxtasis general no frenaba ni un ápice y la gente pedía más y más. Cinco temas tras lo que al marcharse no le quedó otra que volver para marcarse una bulería y dos temas finales, con un arrebatador “Que bonito es querer” que hizo que el punto final estuviera en un punto tan álgido que no había manera de conseguir que el público creyera que esta noche mítica había terminado.

Entre el público presente había absolutamente de todo, desde familias enteras a parejas de todas las edades, y nombres como Antonio de la Torre, Kira Miró, Maxi Iglesias, María Casado, Mina El Hammani, Eric Masip, Ruth Lorenzo, Antonio Velázquez o Salva Reina, entre otros.

Un momento para la historia donde es difícil saber si fue el público o el onubense quien más disfrutó. Lo que está claro es que Manuel Carrasco provoca una sensación de empatía que hacía que la mayor parte del público viviera una noche histórica para la música española con la misma emoción que el artista había momentos que era capaz de controlar, y otras no. Actuar ante 75.000 personas no es algo que ocurra todos los días. Pero los sueños, a base de trabajo, se cumplen. No dejes de soñar. Hay que vivir el momento.

Y 2022 aún no ha terminado. Manuel guarda muchas sorpresas para lo que resta del año. Y quien no lo crea, al tiempo.