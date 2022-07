Las dos canciones escritas por Johnny Depp sobre su juicio contra Amber Heard: “Como una perra con picor”

Ha pasado algo más de un mes desde que se conociera el veredicto del mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, con la sentencia favorable al actor de “Animales Fantásticos” o “Piratas del Caribe”, entre otros éxitos del cine. La estrella de Hollywood, que mostró varias veces su satisfacción por el resultado que culpaba a su expareja, ha vuelto a ser noticia después de la revelación de que escribiera dos canciones junto con Jeff Beck para el próximo álbum del artista.

La corte de Fairfax, Virginia, reconoció que Amber Heard cometió actos de difamación contra el intérprete. A través de redes sociales, entre ellas TikTok o Instagram, agradeció el apoyo de sus fans y reconoció que la victoria en su juicio legal le dio una nueva oportunidad en la vida.

Pero ni siquiera su triunfo en los juzgados ha conseguido que el juicio quede para el olvido, ni siquiera para los dos involucrados. Así, Beck compartió escenario con el actor durante su gira por Reino Unido y Depp escribió dos singles sobre el juicio, dedicando algunas palabras a Amber Heard.

Ambas se corresponden al álbum titulado como “18″, que contiene un total de 13 temas y saldrá a la venta el próximo 15 de julio. La más polémica de las dos es, sin duda, “Sad Motherfuckin´Parade”. “Has estado sentada ahí, como una perra con un picor de siete años... Si tuviese una moneda, ni te tocaría”, dice una parte de la canción.

Mientras tanto, la otra de las canciones, “This is a Song for Miss Hedy Lamarr”, está compuesta por frases como “creo que ya has dicho bastante por una maldta noche”. Además, es un homenaje a la actriz e inventora austriaca.

Beck y Depp se conocieron en 2016, y el artista quedó impresionado con la gran habilidad compositiva de Depp y su buen oído para la música.

Depp no es el único que colaborar en el álbum del cantante. Además, otros como Lou Reed, The Beach Boys, John Lennon o Velvet Underground también aparecen. En 2020, durante la pandemia, se publicó un adelanto de “Isolation”, colaboración con Lennon.