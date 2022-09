Kevin Johansen: “La música es de las artes que más celebra las diferencias”

El gran desafío de Kevin Johansen para crear su nuevo álbum fue el de conectar con su interior. El gran reto fue el de “lograr atravesar los tiempos y traer el pasado acá, como versiones ajironadas de canciones tan clásicas”. Y así lo hizo, junto al productor Juan Campodónico, lo que se materializó en su último disco, “Tú ve”. A lo largo de 11 canciones, el artista argentino recupera temas de Leonard Cohen, Lou Reed, David Bowie, Erasure o Caetano Veloso y los revisita, descompone y vuelve a recomponer, realizando así un homenaje a la música que le ha llevado hasta donde está hoy, así como a los artistas con los que, asegura, mantiene una gran afinidad creativa.

¿A qué le canta en “Tú ve”?

A las influencias, a las canciones que me atravesaron a lo largo de la vida, tanto desde la batea familiar hasta la batea que uno va armando propia. Desde un Lou Reed o un Leonard Cohen y con el tiempo un Erasure. Y a su vez, el folklore tanto del norte como del sur, “El Albertío” de Violeta Parra, “16 toneladas” de Travis birds, canciones que realmente para mí son no perecederas, que siempre van a ser nuevas porque son hermosas.

¿Tiene que ver la situación de los últimos años con esa introspección?

Todos hemos hecho esa mirada hacia dentro y han entrado estas influencias, han forjado en mi las ganas de componer canciones y tener el deseo de que un manojo de ellas tengan chances de subsistir en el tiempo.

¿Lo caótico del mundo que nos rodea afecta a la música de alguna manera?

Todo influye a todos y todo nos afecta cada vez más. Del aspecto positivo de la tan defenestrada globalización es que en un punto todo nos afecta y ya no podemos disimular, no podemos mirar para otro lado tan fácilmente como en otras épocas. Inclusive la empatía ha ido en aumento respecto a muchas cosas porque tiene que ver con el conocimiento, con el conocernos, con el reconocernos, celebrar las diferencias y no padecerlas. Yo lo veo de un modo más positivo que negativo, después podemos hablar de la tecnología y que estamos a merced de ella.

¿Cómo se refleja su entorno en su música y sus creaciones?

Diría que soy muy permeable, en este disco más aun. Alguien me dijo que este álbum habla mucho de mí, me gustó ese comentario. Así que por supuesto, soy un observador y creo que estas canciones son muy mántricas pero también las letras son muy importantes, si bien el primer idioma es la música como dice Youssou N’Dour. La música es intangible e invisible y atraviesa a todos. Justamente es de las artes más diversas que aceptan y celebran las diferencias.

¿Cómo define la situación artística actual de Argentina?

Muy rica. En Argentina uno levanta una piedra y hay músicos haciendo y saliendo, hay compositores jóvenes, hay gente haciendo muchos estilos de música, atravesando lo urbano, lo folklórico, el pop. En lo universal hay artistas saliendo al ruedo, eso es para celebrarlo. Culturalmente la Argentina siempre ha sido una potencia en el buen sentido, un faro para Latinoamérica.

Leonard Cohen, Caetano Veloso, Lou Reed... ¿por qué sus creaciones?

Esa es la pregunta que me hago yo. Como puede salir tanta belleza universal de una persona. Son canciones muy conectadas y creo que eso es lo que me atrae a mí. La ambición o la misión es la conexión, no seremos trabajadores esenciales pero sí somos presenciales.