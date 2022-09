Michael Bublé actuará en Madrid y Barcelona en 2023

Aseguraba Michael Bublé a este diario en la última entrevista concedida que “nunca perderé mi ambición, no voy a dejar de ser un perfeccionista. En toda mi carrera no ha salido una sola nota de mi boca en la que no haya puesto mi máximo empeño”. Hacía alarde, por tanto, de que toda pasión conlleva su esfuerzo, y más aún si lo hace viajar por todo el mundo. El cantante canadiense está de gira, presentando el último álbum lanzado bajo título “Higher”, una gran apuesta que realizó el músico y en la que, a lo largo de 13 canciones, refleja “el momento en que estoy ahora mismo en mi vida, en mi relación con la música y mi consciencia. He sufrido y querido mucho, pero eso me ha dado la oportunidad de vivir con más intensidad”, explicaba a este diario. De esta manera, la “Higher Tour” incluye fechas en Europa y un regreso a los escenarios de España.

Bublé vuelve a tocar en nuestro país en 2023, con conciertos en Madrid y Barcelona, según ha informado la promotora Live Nation este lunes en un comunicado. El artista, ganador de varios Grammy y Juno, actuará el 30 de enero en el Wizink Center de Madrid y el 1 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Por su parte, las entradas se podrán adquirir a partir del viernes 23 de septiembre, ofreciendo dicha promotora una preventa desde este miércoles. De esta manera, Bublé asistirá a España en el primer tramo de su vuelta europea, que se extenderá por Italia, Austria, Polonia, Alemania, Suiza, Bélgica y Francia, donde ofrece el último show el 24 de marzo en París.

El artista, cuando firmó su contrato con Reprise Records hace ya casi 20 años, se prometió “a sí mismo no solo mantener viva la llama de los grandes clásicos americanos, aportándoles nuevos aires, sino también ofrecerles su singular estilo, potencia vocal y su amor por estas melodías”, informan desde Live Nation. Además, añaden que Bublé se propuso “escribir éxitos pop número uno que se han convertido en clásicos en sí mismos”, así como “reunir toda esa música en un concierto y ofrecer a todos los asistentes una velada especial para nunca olvidar”.

Por ello, el canadiense se plantea durante estos conciertos romper los esquemas de sus seguidores, así como regalar un espectáculo único, a través tanto de sus canciones y versiones más conocidas y valoradas como de los temas que ahora ha lanzado en “Higher”.