Muere Jody Miller, cantante country de “Queen of the house”

Jody Miller, cuya canción “Queen of the House” ganó en 1966 el Grammy a la Mejor interpretación country de una mujer, murió el jueves a los 80 años. Miller murió en su ciudad natal de Blanchard, Oklahoma, por complicaciones de la enfermedad de Parkinson, según Universal Music Group, propietario de Capitol Records, que publicó la mayoría de sus éxitos.

La canción “Queen of the house” fue lanzada en 1965 como respuesta al éxito de Roger Miller “King of the road”. El éxito abrió una carrera transversal para Jody Miller, que no estaba emparentada con el compositor y cantante de “King of the Road”. Su canción de protesta para adolescentes de 1965, “Home of the brave”, fue su mayor éxito de ventas, a pesar de estar prohibida en las listas de reproducción de algunas emisoras de radio. Otro éxito fue “Long black limousine”, una canción sobre el cortejo fúnebre de un hombre.

En la década de 1970, Miller pasó a Epic Records, donde obtuvo éxitos con “Baby I’m yours”, There’s a party goin’ on”, “Darling, you can always come back home” y la versión de “He’s so fine”, nominada al Grammy. Se retiró en la década de 1980 para pasar más tiempo con su marido y sus hijos. Tras la muerte de su marido, grabó un sencillo en 2018, “Where my picture hangs on the wall”, con su hija Robin Brooks Sullivan y los dos nietos de Miller.