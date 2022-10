The Gulps, la sensación musical en Londres tiene acento de Calahorra

Parece un chiste: un francés, un italiano un libanés y dos calagurritanos forman una banda de rock. Pero no una cualquiera, sino una de las representadas por la leyenda entre los managers, Alan McGee, descubridor entre otras bandas de Jesus & Mary Chain, Primal Scream y Oasis, y que ha fichado ahora a The Gulps, el nombre de esta multinacional de la canción que, con apenas tres temas publicados ya ha atraído el interés de la prensa especializada y que inicia ahora gira por España que pasa por La Coruña (19 de octubre), Valladolid (20), Granada (21), Sevilla (22), Madrid (23), Bilbao (26), Logroño (28) y Pamplona (29).

Javi Sola soñaba cuando era un niño con formar una banda en Londres y tenía clarísimo que McGee iba a ser el representante de ese grupo de sus fantasías. “Sin embargo, cuando me mudé a Londres me pasé un año entero fregando platos y de la banda no había ni rastro”, cuenta por teléfono. Así que decidió darle un giro al enfoque y matricularse en la universidad musical ICMP, escuela en la que conoció a los que hoy son sus compañeros en The Gulps, los del chiste del principio. “Allí, como teníamos salas de ensayo y nos dedicábamos a la música todo el día, no tardábamos en hacer canciones. Iban saliendo cosas”, dice Sola de unos comienzos como los de cualquier otro grupo. Sin embargo, nadie gana en arrojo a The Gulps, que abordaron directamente a McGee para que les representasen. “Francesco trabaja en el Borough Market de Londres y un día le vio pasar. Le dio su número, cambiaron algunos mensajes, pero la cosa no fue a más. Hasta que otro día pasó por su tienda Bobby Gillespie (Primal Scream) y Francesco le dijo que tenía un grupo y que Alan iba a ser nuestro representante. Resulta que ambos iban a verse enseguida y hablaron de nosotros. Pero claro, McGee estaba flipando con nosotros”, cuenta Sola.

The Gulps, con javi Sola en el centro FOTO: Jonathan

No iba a ser tan fácil. “Vino a un concierto de esos con distancia social y se marchó a la tercera canción. Nos dijo que estaba muy liado y que no se quería meter en más problemas, pero nosotros no aceptamos el no como respuesta -ríe-. Y seguimos hasta que vino a la sala de ensayo. Nos lo curramos mucho y entonces ya fue cuando nos dijo que íbamos a ser superestrellas”. McGee, al teléfono, corrobora la historia: “La primera vez que les vi, no me gustaron mucho. Lo mejor que tenían era el cantante y el estilo, la imagen que tienen. Pero no me gustaron mucho musicalmente. Al cabo de tres meses, fue otra cosa. La música sonaba muchísimo mejor”, cuenta el legendario manager.

Sola explica que la diferencia estuvo en la pandemia. “Nos pasábamos los días enteros escribiendo, ensayando y grabando 24 hora sal día. Sin parar. Así fue como crecimos muchísimo”, reconoce. También consiguieron con el poder de la autosugestión y de tener las ideas muy claras, que el mítico Martin Glover (conocido como Youth), del grupo Killing Joke, les grabase unos temas. “Creo a muerte en el poder de la mente y la sugestión”, bromea el cantante, que esquiva los piropos que le lanza McGee. “Yo no sé si soy buen frontman o malo. La verdad es que no sé bailar, me cuesta moverme... pero he visto tantos años y años de vídeos en YouTube que igual por eso se me ha quedado dentro”.

El manager no cree que el rock esté en crisis. “Para mí, el rock es libertad. Creo que si tienes las canciones, las melodías y la actitud, te puedes abrir camino en la música profesional haciendo rock perfectamente porque sigue siendo un lenguaje importante para mucha gente”, explica. Eso sí, hay que tener en cuenta algunas cosas: “Necesitas tener las canciones y el ‘’look’'. Vivimos en la era de Instagram, y sé que es jodido decirlo, la verdad. Pero el aspecto importa. Y The Gulps molan muchísimo”. McGee les compara con una especie de MGMT “muy punkis”. “Lo suyo es el punk rock pero de una forma nueva. Y que sean de diferentes países les aporta algo muy especial”.

The Gulps, en directo FOTO: PAT MCGUIRE-PMGPHOTOG

Javi Sola tiene acento al cantar. “Hay gente que lo ama y otros que lo odian. Pero es que en Londres hay mil bandas y eso te diferencia. Alan dice que posiblemente años atrás no hubiese funcionado, pero que, ahora, con un mundo cosmopolita, es algo positivo”, explica. En “Stuck in The City”, uno de sus temas más populares, incluyen algunos versos en español. Uno de los más destacados es: “No queremos trabajar”. “(Ríe) Es una de las grandes motivaciones para estar en una banda de rock. Aunque con el grupo trabajo 24 horas, no es como un trabajo, es como cuidar bebé. Seguiremos jugando más con eso de meter frases en otros idiomas. Hemos hecho otra con palabras en castellano y también en francés. Hay que aprovechar de forma inteligente todas las lenguas que tenemos en el proyecto”. Todo para no tener que volver a fregar platos.