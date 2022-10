Esta es la única banda sonora incluida entre los diez discos más vendidos de la historia

No es un indicador de la calidad, pero sí que habla de la historia de la música y de los gustos hegemónicos. Hablamos de la lista de los diez discos más vendidos de la historia, una clasificación que ofrece un curioso panorama de artistas bastante diversos que van representando las sucesivas décadas del siglo pasado, y cómo en cada una de ellas se estableció un sonido como el hegemónico en términos comerciales, a veces, incluso cuando no tiene la menor intención de resultar comercial.

Entre los discos más vendidos de la historia se encuentran sorpresas, por ausencias: ninguno de los Beatles, los Rolling Stones o Queen, por ejemplo. Y es que para entrar en esta categoría es necesario haber despachado decenas de millones de copias de un trabajo, algo que sí han conseguido grupos como Michael Jackson, Eagles, Pink Floyd y AC/DC, entre otros. Más abajo, incluimos la lista completa de los trabajos más exitosos de la historia, en la que se cuela una rareza: un álbum que fue pensado como acompañamiento de una película, es decir, como una banda sonora. Se trata del mítico “The Bodyguard”, de Whitney Houston, facturado para la película “El guardaespaldas”, protagonizada por ella y por Kevin Costner.

Aquel álbum contenía la inolvidable “I Will Always Love You”, tema que abre el disco y que jugaba un papel fundamental en el metraje de la cinta. Sin embargo, por paradójico que resulte, no fue seleccionada para competir por un Oscar, algo que tanto “I Have Nothing” como “Run to You” sí consiguieron. Según algunas estimaciones, en su momento se vendieron 45 millones de ejemplares del trabajo, auqneu probablemente no pueda considerarse que haya tenido gran influencia en la historia de la música a partir de aquel momento, más allá de un gran éxito económico.

La lista de los diez discos más vendidos de la historia la forman:

AC/DC - “Back in Black”

Meatloaf - “Bat Out of Hell”

Shania Twain - “Come on Over”

Eagles - “Hotel California”

Fleetwood Mac - “Rumours”

Bee Gees - “Saturday Night Fever”

Whitney Houston - “The Bodyguard: Original Soundtrack Album”

Pink Floyd - “The Dark Side of the Moon”

Eagles - “Their Greatest Hits (1971-1975)”

Michael Jackson - “Thriller”