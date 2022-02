10 años sin Whitney Houston: la inmortalidad de una voz

Se tiende a recordar lo trágico, y menos a realzar el lado positivo. La vida de Whitney Houston pudo no ser fácil, pudo acabar rodeada de sombras, pero lo que cabe destacar de ella es su talento y legado, que configuran uno de los mayores tesoros del panorama musical reciente. Nació un 9 de agosto de 1963 en Newark, y se cumplen hoy 10 años desde que moría en Beverly Hills. Una década sin la voz por excelencia, sin la inconfundible Houston, sin su impecable belleza musical, y que no invita a otra cosa que a revisitar -de nuevo- sus canciones.

Aquel 11 de febrero de 2012, la música quedaba huérfana ante la noticia de que había sido hallado el cuerpo sin vida de Houston en la bañera de una habitación de hotel. Allí se hospedó para asistir a una fiesta previa a la gala de los Grammy, pero murió por un fallo cardíaco. Fue una especie de golpe de realidad para todos aquellos que especulaban sobre ella en vida, que tanto eco daban a sus excesos y de manera tan extrema se aprovechaban de su éxito. No tardaron en publicarse y difundirse mensajes de lamento, ensalzando su música, nada se tardó en echar de menos a “La voz”.

Dentro de la inmortalidad de su voz, sin duda una de las canciones que acompañarán a su nombre eternamente, y que aún hoy goza de gran acogida y es considerada casi un clásico, es la icónica “I will always love you”. Los primeros versos a capela que interpreta Houston en este tema son un símbolo musical. No fue Houston quien escribió esta canción, sino que su autoría corresponde a Dolly Parton, quien la creó en 1974 y, en 1982, grabó una versión para la película “The best little whorehouse”. No obstante, quien la popularizaría fue Houston, ante todo cuando en 1992 tanto el tema como ella formaron parte de la película “El guardaespaldas”, junto a Kevin Costner.

Consiguiendo un total de 45 millones de copias, la de este filme se ha convertido en la banda sonora más taquillera de la historia del cine. Cambiaría tanto el concepto musical de la época, como en general la vida de la artista. Hoy en día “I will always love you” continúa siendo un éxito global, pero no es el único “hit” de Houston, pues también parece inmortal el ritmo de “I wanna dance with somebody”. Fue con esta canción con la que Houston fue nombrada “La reina del soul”, y se alzó como número 1 en las listas de varios países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Austria o Italia.

Así como es inolvidable sus “I have nothing”, “So emotional”, “I’m every woman”, “Saving all my love for you”, “Higher love” o “My love is your love”. Para ella, cantar era casi como hablar, según confesaría en una entrevista, tras explicar que creció rodeada de grandes músicos, y por ello no pudo evitar verse plagada de aquel talento musical. Nació para ello, su vida estaba destinada a ser una estrella de la música. Una fascinante carrera en la que hubo tantos brillos como sombras, y si bien estas fueron las que apagaron su voz y se la llevaron, no por ello se deben dejar en segundo plano los destellos que continúan suponiendo sus interpretaciones.