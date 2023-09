Aitana relata su historia de amor con Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau en 'Alpha'

Aitana y Miguel Bernardeau rompieron su relación a finales de 2022. Desde entonces ni la cantante ni el actor se han pronunciado sobre las razones de su separación.

Sin embargo, los fans de Aitana señalan que las canciones de su tercer álbum relatan la historia de cuatro años de noviazgo entre ambos, marcándose en 'Shakirazo'. En ningún momento nombra a su ex, pero la letra de sus hits no deja lugar a dudas.

'2 extraños' es la canción más señalada por los fans de hacer alusión al actor. "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo", la cantante conoció al actor a terminar ‘OT 2017’ con la edad que indica y tiene un tatuaje de una ‘m’, la inicial de su expareja, en sus costillas.

"Y ya no, ya no quiere ser actriz, con él, ella no es feliz", la ruptura de la pareja se hizo pública tras la presentación de la serie 'La última' donde los dos eran protagonistas. Un trabajo que marcó un antes y un después en la ruptura como lo desvela 'Ella bailaba'.

Muchos internautas sacaron conclusiones de infidelidad tras escuchar frases como "mientras no sabían yo te besaba a escondidas" en 'Los Ángeles'.

Aitana conoció a Yatra en Operación Triunfo y posteriormente realizaron dos colaboraciones: Corazón sin vida (2020) y Las Dudas (2022), además de trabajar juntos en La Voz Kids.

“Cuando me fui recordé lo que sentí por aquel beso que me diste, cuando nadie nos ve, aquella van, aquel hotel, las noches en Madrid cantando The Killers”, una frase dirigida a Sebastián, ya que los dos cantantes fueron juntos al concierto del grupo en el Mad Cool. ' The Killers' narra el triángulo amoroso de Aitana, Yatra y Bernardeau señalan los fans.

Asimismo, Aitana hace referencia a su primer single 'Teléfono', haciendo un samplede una forma más renovada, actual y electrónica

La artista lleva en la industria apenas 6 años, desde que salió de la academia de 'OT 2017', que le han dado para mucho. Todos sus temas marcan un antes y un después en la historia de la protagonista como cantante.