Ana Mena en "déshabillé": ¿cosificación o empoderamiento?

Yo ya no sé distinguir entre cosificación y empoderamiento. Ando con un lío que no me aclaro. Sé que si se saca una teta Amaral es empoderamiento y reivindicación, pero si se le ve un poco el culo a Chanel, cosificación y heteropatriarcado estructural. Pero con Ana Mena anoche en el WiZink moviendo el cucu en lencería, no lo sé. Porque lo mismo 17.000 almas en pie coreando locas perdidas sus canciones mientras ella, a lo Britney Spears, con mucho maromo y poca ropa y un movimiento sensual (sensual), un movimiento sexy (sexy), son todo machirulos cosificadores. Que es una popstar ni se discute, claro. La que desató allí subida es la muestra. Pero yo creo que en lo que se equivocó fue en la ejecución más que en la elección del modelito, y por eso se ha desatado el debate. Tengo el truco definitivo para las artistas que estén buenas y quieran salir ligeras de ropa al escenario para que les digan que están perpetuando roles de género y alentando la cultura de la violación y esas cosas.

Atiende Ana Mena: la próxima vez sales al escenario enrollada en el edredón de plumas de cama de matrimonio y, justo antes de dejarlo caer a tus pies y quedarte semi en bolas, gritas «por Jenni y por todas». Y ahí ya lo tienes todo ganado. Eso es empoderamiento y sororidad fijo, sin la más mínima duda. Tú ya ahí, como si le haces un calvo al WiZink entero. Era la reina de la fiesta y España entera estará disfrutando, desde ese minuto, de más libertades. Mira Amaral y Rigoberta Bandini, que hasta que ellas llegaron nadie se había sacado una teta antes. Bueno, rectifico: nadie lo había dicho por los motivos correctos.

Que aquí podríamos abrir otro melón: el de los progres haciendo cosas que ya se han hecho como si nadie más lo hubiese hecho antes o como si estuviesen reintentando el género. Piensen por ejemplo en progres siendo padres, una cosa que el que más y el que menos o lo ha hecho o conoce a alguien que lo ha hecho. Que padre tenemos todos. Pues no, ellos han repensado la paternidad. O el matrimonio. Casarse por las razones correctas. Casarse bien. No casarse facha. Pues esto es lo mismo. Sacada de teta bien. Así que no hay que darle tantas vueltas al qué sino al quién y el cómo. Al final es capitalismo moral más que capitalismo sexual. No es tan complicado. Yo creo que, ahora mismo, gritando antes de nada un «estamos contigo, Jenni», ya puedes hacer lo que te dé la gana. Y como hoy estoy a tope con lo de dar consejos, tengo uno para los estudiantes. De cualquier sitio, pero especialmente de La Rioja: llamad a vuestros grupos de WhatsApp «Por ti, Jenni». Y ya da igual lo que hayas puesto cuando lo lea el rector, que estás a salvo. Esta columna, de hecho, es por ti, Jenni.