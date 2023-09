Andrea Bocelli canta, y Madrid calla

Su voz. Es prodigiosa, envolvente, potente, inacabable, fogosa, concisa, trabajada, única. Poco más le hace falta al amante del arte que escuchar a Andrea Bocelli sobre un escenario. Es tal la calidad de su interpretación, la calidez de su forma de hacer música, que reafirma a cada nota que entona que se trata de uno de los mejores tenores de los últimos tiempos. Poco más le hace falta al melómano clásico que escuchar a Andrea Bocelli. Cuando canta, el resto calla. El silencio se rinde a los pies de su voz, capaz de homenajear a sus compañeros, a sus antecesores y a los maestros a los que admira con tan solo dos horas de concierto. Madrid así lo ha comprobado. Bocelli ha ofrecido este 20 de septiembre su primer concierto en el Wizink Center, siendo el segundo y último el día 21. En un espectáculo único, el tenor italiano ha regalado la unicidad de su talento ante un antaño Pabellón de los Deportes de Madrid respetuoso, agradecido, entregado, y que en silencio, entre aplausos y vítores, iba saboreando cada aria operística o canción interpretada por Bocelli.

Con la obertura de "Carmen", de Bizet, arrancaba el concierto. Era interpretada a modo de introducción por parte de la Orquesta Sinfónica del Vallés, que, al igual que el Coro de la Fundación Excellentia, y dirigidos por la batuta de Marcello Rotativo, han acompañado al tenor a lo largo de las casi dos horas de espectáculo. En seguida, Bocelli subía al escenario para inmediatamente interpretar "La donna è mobile", para después dar paso a la soprano María Aleida o al flautista Andrea Grimminelli. El concierto se anticipaba como una cita especial, única, repleta de sorpresas, y así lo han demostrado los artistas citados, así como otros invitados, como han sido la violinista Anastasiya Petrishak o la artista italiana Ilaria della Bidia. Quizá, junto a esta última Bocelli ha regalado al público varios de los momentos cumbre del concierto. Juntos han interpretado la que podría coronarse como una de las canciones más bellas que existen: "Vivo per lei".

Andrea Bocelli actúa en el WiZink Center Ricardo Rubio EUROPAPRESS

El repertorio ha sido completo. Bocelli ha cantado "O sole mio" en homenaje a Beniamino Gigli, Enrico Caruso o Pavarotti, así como no ha faltado el "Funiculi Funicula" de Mario Lanza o su interpretación en honor al cine de Fellini. Hablando de cultos, el tenor ha interpretado "Mamma", canción de Cesare Andrea Bixio y Harold Barlow, en honor a todas las madres, pero en especial a la suya, junto a la que ha mostrado en pantalla una tierna fotografía. Y, finalmente, un homenaje que ha sido recibido con gratitud y sorpresa por parte del público: hacia España, sus costumbres, su arte, su toreo, su flamenco, su copla, sus raíces. Junto a la violinista Petrishak, Bocelli ha cantado "En aranjuez con tu amor", así como en solitario ha interpretado la icónica "Granada tierra soñada por mí", aludiendo al folclore español y a la tradición cultural de nuestro país.

No ha faltado, como no podía ser de otra manera, "Con te partirò", canción que ha supuesto el culmen de un concierto perfecto, de cine... y que finalmente se ha cerrado con una interpretación impecable: Bocelli se ha despedido del público madrileño en su primera jornada en el Wizink con "Nessun dorma", demostrando un intachable talento, una voz que ha sido capaz no solo poner de pie de forma unánime a un público abarrotado -ha firmado el "sold out" para ambas fechas-, sino también de ganarse su quietud y su (merecida) admiración.