Barcelona, 1981: la primera visita de Springsteen a una España golpeada por el 23-F

Ningún oído había escuchado aún "Born in the U.S.A". Pero sí "Born to un" o "The River". Por este último disco, con temas como "The ties that bind" o "Hungry heart", Bruce Springsteen realizó en 1981 una gira a nivel internacional. Si bien el Boss aún no gozaba en Europa de la inmensa fama que sí disfrutaba en los Estados Unidos, llegó a Barcelona en la primavera de 1981 para extender su música e iniciar lo que terminó siendo una larga e intensa pasión recíproca. El artista actúa este miércoles en Madrid junto a la E Street Band, el primer concierto de otros cuatro que realizará en la capital -el 14 y 17 de junio-, y en Barcelona -el 20 y 22 de junio-. Regresa, así, a un país que le acoge siempre con los brazos abiertos, y que fue testigo hace 43 años de cómo un artista es capaz de conquistar a todo un país en tan solo un concierto.

El 21 de abril de 1981, el artista actuaba en Montjuic ante un aforo de 7.000 entradas, de las que no se vendieron 500. Llegaba a un país de contexto complejo, pues habían pasado apenas dos meses del 23-F. España vivía una época políticamente convulsa, tras haber vivido un antes y un después en términos militares con el problemático Golpe de Estado perpetrado por Antonio Tejero. Ese fue el panorama que se encontró el Boss: una sociedad desubicada, pero con ansias de localizarse al fin en una época apacible. Y no hay mayor forma de liberación y conexión que a través de la música.

El fotógrafo Francesc Fàbregas ha publicado recientemente "Bruce Sprinsgteen. Barcelona 1981", un libro en el que recopila lo vivido en aquel concierto en Montjuic, que tuvo el placer de cubrir a través del objetivo de su cámara. Un álbum fotográfico con el que transmite los diferentes clímax de un espectáculo que duró más de tres horas, y que fue una pura demostración de rock and roll a través de un cantante que luce, en las imágenes, enérgico, joven, cómplice, y visiblemente emocionado ante la respuesta del público. En entrevistas posteriores, llegó a confesar que "las caras que vimos en ese concierto fueron las más apasionadas nunca vistas en el planeta. A pesar de tocar ante unos pocos miles, la cosa fue inolvidable". "Nunca he vuelto a ver a un grupo de fans que lo demostrara toda la noche como aquella multitud de 1981. Ni en Barcelona, ni en ninguna parte más. Fue el mejor concierto al que he asistido en mi vida", escribió, por su parte, el biógrafo Dave Marsh, autor de "Bruce Springsteen On Tour 1968-2005".

"Because the night", "Thunder road", "Out in the street", "Rockin' all over the world", "Born to run"... múltiples e icónicas canciones se sucedieron en un concierto que fue un éxito, aunque no hubiese demasiadas expectativas previas. Gay Mercader, el promotor, recuerda pasear por la Rambla con Springsteen, y que apenas nadie le reconociera. No obstante, se ganó a cada persona del público: "Venía a conquistar, a tomar la ciudad, y eso fue lo que hizo", confesó Mercader.

Esta intensa relación entre el Boss y el público español se ha dilatado en el tiempo y hasta hoy. Vuelve a nuestros escenarios y se espera que la repercusión vuelva a ser brutal, sobre todo por parte de un público que siempre le ha recibido encantado, que abraza su discografía y repertorio, y que le es fiel en cualquier momento, independientemente de lo convulso del entorno.