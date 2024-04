Cuándo se estrena el nuevo disco de Taylor Swift: todo lo que se sabe de "The Tortured Poets Department"

Es uno de los lanzamientos más esperados del año: Taylor Swiftpublica nuevo trabajo, "The Tortured Poets Department", que fue anunciado por sorpresa para el día 19 de abril y que llega con el gran aparato de los acontecimientos culturales de primera magnitud. El secretismo sobre el lanzamiento es total, aunque ya se ha revelado la lista de temas y sus títulos y la portada del álbum.

El disco se publicará simultáneamente en todo el mundo, por lo que la hora a la que estará disponible en cada país dependerá de su huso horario. En el caso de España, el trabajo estará publicado en las principales plataformas de distribución a las 6:01 horas de la mañana del 19 de abril. Como ha adelantado la propia artista a través de sus redes sociales, uno de los lemas (quizá también sea un estribillo del disco) puede traducirse con la siguiente frase: “En el amor y la poesía todo se vale…”. Según algunos seguidores de la estadounidense, el título, "The Tortured Poets Department", podría hacer referencia a una confesión ralizada por su ex pareja Joe Alwyn, que reveló que forma parte de un grupo de chat llamado "Tortured Man Club", que comparte con amigos, también famosos actores.

El álbum contendría dos colaboraciones destacadas. Con Post Malone, cuyo nombre aparece en la pista uno, “Fortnight”, así como Florence + The Machine en la pista ocho, “Florida!!!”. La artista llevaría dos años dando forma al trabajo, que ha calificado de "catártico". En sus mensajes en redes sociales ha colgado algunos versos que podrían formar parte del nuevo álbum: "My muses, acquired like bruises/ My talismans and charms/ The tick, tick, tick of love bombs,” it continues. “My veins of pitch black ink”, que podrían traducirse como: "Mis musas, adquiridas como moratones/ Mis talismanes y encantos/ El tic, tic, tic de las bombas de amor”, continúa. “Mis venas de tinta negra como boca de lobo”.

La lista de temas es la siguiente:

Fortnight

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!!

Guilty as Sin?

What’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

The Manuscipt (Bonus Track)