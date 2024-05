Lady Gaga anuncia que llevará su gira "Chromatica Ball" a HBO Max

Lady Gaga ha anunciado que su tour "Chromatica Ball" podrá verse en streaming. Aquellos que no hayan podido acudir al show en directo podrán disfrutarlo igualmente debido a que se podrá ver en la plataforma HBO Max el domingo 26 de mayo en España.

La cantante mostrará en la película su concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Este tuvo lugar en 2022 y se celebró frente a 52 mil personas. En el show se pudo disfrutar de Gaga con su icónica vestimenta, sus famosas coreografías, momentos íntimos en el piano e incluso pirotecnia. Además, la grabación ofrece éxitos de la estrella del pop como "Bad Romance", "Stupid Love", "Just Dance", "Rain On Me" y muchos más, afirma HBO Max.

La vicepresidenta ejecutiva de HBO Programming, Late Night & Specials, Nina Rosenstein, ha asegurado que "Lady Gaga es toda una potencia. Es una artista única que nunca se contiene, y Gaga Chromatica Ball pone de manifiesto su interminable lista de talentos. Estamos encantados de volver a colaborar con ella en este impresionante concierto especial".

En la red social X (antes Twitter) la artista ha mostrado su emoción sobre el filme, explicando que este narra una época de "inmensa creatividad", una gira que volver a vivir ahora en plataformas la deja "sin palabras". Esta habla del disco que inspiró la gira: "Chromatica fue una venganza colorida. El caos de todo esto se convirtió en pura energía y vida. Con una textura que se experimenta mejor en vivo".

A su vez, aprovecha la publicación para agradecer a sus fans : "Os quiero monstruos más de lo que puedo expresar", "No importa a dónde me haya llevado la vida o mi carrera, mi tiempo con vosotros siempre es un camino de regreso a una parte muy poderosa de mí misma. En un estadio lleno de VOSOTROS cobró vida. Gracias por ese sentimiento".

"Chromatica" (2020) es el álbum más reciente de Gaga y fue su sexto número 1 consecutivo en la lista "Billboard 200™", esto hizo que se convirtiera en la primera artista femenina en conseguirlo durante un periodo de diez años. En este disco la cantante realizó una colaboración con Ariana Grande con la canción "Rain On Me" que se colocó número 1 en las listas de Spotify mundial.

La canción "Just Dance" se convirtió en la tercera certificada con diamante por la "Recording Industry Association of America" (RIAA). Ya lo había conseguido anteriormente con sencillos como "Poker Face" y "Bad Romance", indicando 10 millones o más de unidades vendidas.

Además de este proyecto, Lady Gaga pronto aparecerá en la gran pantalla junto a Joaquin Phoenix en "Joker 2". Esta podrá verse en cines en octubre de este año y en ella hará de Harley Quinn personaje ficticio del mundo de DC.