Llega a Madrid un festival gigante e inesperado: Kalorama abre con LCD Soundsystem y cierra con Massive Attack

Se trata de una de las grandes sorpresas de la temporada. El Festival Kalorama será una de las grandes citas del verano madrileño y aterriza en la capital con un cartel espectacular del 29 al 31 de agosto, cuando los motores del nuevo curso calientan. Sin embargo, el evento se iba a celebrar a 540 kilómetros al sur, en la localidad malagueña de Mijas, bajo el título de uno de los nuevos grandes eventos que habían aparecido en el calendario, el Cala Mijas. Sin embargo, tras una falta de entendimiento entre promotora e instituciones, el festival se ha mudado a Madrid. Así son las cosas en la industria de la música actualmente y, por fortuna para los madrileños, la primera edición de Kalorama lleva a la capital grupos de primera línea como LCD Soundsystem, Massive Attack, The Smile, Soulwax o Gossip, entre otros.

La primera edición del Kalorama ha hecho pública su distribución por días, según la cual abrirá sus puertas en el recinto ferial de IFEMA el 29 de agosto con LCD Soundsystem y las cerrará dos días después con Massive Attack. Además del primer concierto de la banda de James Murphy en 17 años en la región, la primera jornada incluirá otros atractivos como The Smile (el proyecto alternativo de miembros de Radiohead, incluido el vocalista Thom Yorke) o la visita de Ben Gibbard con sus dos formaciones, The Postal Service y Death Cab For Cutie. The Kills, Nation of Language, English Teacher, Joe Goddard y Dudu Tassa & Jonny Greenwood completarán la oferta de la primera jornada.

Raye, la gran triunfadora de los últimos premios Brit en Reino Unido, será la protagonista de la segunda noche, el 30 de agosto, solo un año después de participar en Mad Cool. Junto a ella, Fever Ray, Gossip, Overmono, Soulwax, Yard Act, Yves Tumor, Colectivo Da Silva y Tristán!

Mientras, el principal reclamo de la última jornada, el 31 de agosto, serán Massive Attack, que visitaron la capital por última vez en 2019. El veterano y emblemático grupo de trip-hop estará acompañado por Sam Smith, Peggy Gou, la banda Jungle, la fusión jazz de Ezra Collective, el neo-soul de Olivia Dean, las rimas de Huda y la actuación de Monobloc.