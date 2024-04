LCD Soundsystem, Massive Attack y Soulwax, en el nuevo Festival Kalorama en Madrid

La tercera edición de Kalorama viene por partida doble. El festival, que tenía su sede en Portugal, se desdobla y aterriza en Madrid con un cartel espectacular. Massive Attack, LCD Soundsystem, The Gossip y Soulwax, entre otros, se presentan en el recinto de IFEMA Madrid los días 29, 30 y 31 de agosto, como una de las fechas más destacadas de este verano.

El festival, promovido por la compañía Last Tour, ha reunido un cartel encabezado encabezado por el pop de Sam Smith, sumado a los neoyorkinos LCD Soundsystem, iconos de la pista de baile y los pioneros del trip hop Massive Attack. Además, se suma la ‘Mejor Artista del Año’ según los Brit Awards, Raye, brindará los hits de "My 21st Century Blues". Olivia Dean, Nation of Language, The Kills, Fever Ray, Gossip, Ezra Collective, Yard Act, Yves Tumor, Dudu Tassa & Jonny Greenwood, Overmono o Soulwax se suman a las primeras confirmaciones.

También es destacable la presencia The Smile, banda compuesta por Thom Yorke y Jonny Greenwood, o lo que es lo mismo, la mitad de Radiohead y el batería de Sons of Kemet, Tom Skinner y Greenwood con sus sonidos tradicionales y experimentales. En otras coordenadas, destacan Death Cab for Cutie y The Postal Service. Las entradas salen a la venta el próximo 7 de mayo.