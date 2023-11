¿Hasta luego, Andy y Lucas?: "No nos estamos aprovechando de la situación para promocionarnos"

No queda del todo claro. ¿Se separan? ¿Es un respiro? ¿Un adiós? ¿Un hasta luego? Andy y Lucas no buscan dar nada por sentado. "De momento", apunta Lucas, "esta va a ser la última gira. Claro que tengo ganas de seguir haciendo conciertos, pero tengo que pensar en mí mismo". Hace una semana, el artista anunciaba junto a su compañero en "El Hormiguero" que "de un tiempo a esta parte me dieron unos mareos. Tengo una valvulopatía (el corazón al 70-80% de rendimiento), y creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo. Pienso que es el momento de hacer una gira de despedida para todo el mundo, porque sin salud no somos nadie". No obstante, ¿la despedida es definitiva? "Si Lucas se recupera, no tengáis duda de que vamos a volver, porque es un tío súper enérgico", aseguraba esta mañana Andy en una rueda de Prensa en la sede de AIE, la Sociedad de Artistas Intérpretes de España. Sí tienen claro que "nosotros somos familia, y no nos vamos a separar. Seguiremos haciendo vida fuera del trabajo. Él me informó de todo antes de verano, y me cogió de sopetón, porque yo vivía muy tranquilo sin que me llamaran al teléfono tantos medios de comunicación fuera del trabajo. Pero es cierto que todo lo que hemos vivido estos días desde que lo anunciamos me ha venido grande, hemos recibido mucho cariño", afirma Andy.

Es un dúo mítico para varias generaciones. Arrancaron desde Cádiz en 2003, siendo unos "jóvenes inexpertos. Éramos dos niños que no sabíamos dónde nos metíamos, por más que nos gustara la música. Íbamos de pub en pub, no existían las redes sociales, y nos movíamos con maquetas. Dos enanos intentando hacer lo que nos gustaba, que era música. A día de hoy somos padres, tenemos una familia y una carrera que ya hubiéramos querido soñar", recuerda Andy. Son los culpables de himnos generacionales como "Tanto la quería", "Son de amores" o "Y en tu ventana". Se han inmiscuido en el panorama musical español desde la inocencia, hasta consolidarse como unas figuras simpáticas, llanas y clave del pop de nuestro país. Han personificado la amistad en la música, que es posible y duradera, y han sido reflejos de la evolución y el desarrollo de estilos, sonidos y emociones sociales a lo largo de los años. Ahora, anuncian gira, y el después se irá descubriendo.

Andy y Lucas presentan su gira musical tras anunciar su separación Alejandro Martínez Vélez EUROPAPRESS

Informes médicos en mano

"Nuestros últimos acordes" tiene programadas cuatro fechas: el 20 de abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el 27 de abril en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 30 de abril en el Cartuja Center de Sevilla y el 13 de mayo en el Wizink Center de Madrid. "Merecemos una gira así, porque nos toca jugar con los mayores, donde parece que siempre juegan los mismos. Nunca hemos hecho un Wizink, y va a ser un bonito concierto", apunta Lucas, a la vez que se ha querido defender ante la interpretación que se ha dado a la noticia de la separación tras el tour. Informes médicos en mano, el artista asegura, defiende y hasta sentencia que "no estoy aprovechándome de la situación de mi salud y de la separación para promocionar la gira. Sería insensato y poco solidario con aquellas personas que también sufren de cardiopatía, o que incluso estén más graves que yo. Yo mañana no me voy a morir, esa no es mi idea".

Hasta la fecha, a ninguno de los dos, afirman, se les ha ocurrido hacer ningún tipo de carrera musical por separado. Confiesa Andy que hacer 20 años de carrera "y retirarte siendo tan jóvenes es sorprendente, es raro, pero ahora mismo no sabemos qué vamos a hacer". Añade Lucas que "ambos vamos a seguir ligados a la música, incluso vamos a componer, a hacer un disco y tomárnoslo con calma, trabajar poco a poco, o hacer canciones que vuelvan a la esencia de Andy y Lucas. Pero todo ello tranquilamente, no tan robotizado. Quién sabe". Entonces, ¿qué les decimos? ¿Adiós? ¿Hasta luego? Hasta ahora, suena más a despedida que a parón, pero en el futuro no figura nada escrito. Parece que, de momento, y haciendo guiño a como comienza uno de sus himnos, para ellos la vida pasa y pasa, sea o no a nuestra vera.