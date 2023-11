Andy y Lucas anuncian en 'El Hormiguero' que se bajan de los escenarios por problemas de salud

'El Hormiguero' recibió anoche al dúo musical gaditano Andy y Lucas. Tras 20 años de trayectoria, los cantantes acudieron para hablar de su próxima gira de conciertos, prevista para 2024.

"Hace cinco años yo tomé las riendas de la empresa Andy y Lucas, y de un tiempo a esta parte me dieron unos mareos, y tengo una valvulopatía (al 70-80% de rendimiento), y creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo. Pienso que es el momento de hacer una gira despedida para todo el mundo, porque sin salud no somos nadie", desveló Lucas.

"No es separarnos, es un descanso porque no sabemos cuándo vamos a volver", apuntó Andy.

"Yo todos los días tomo mis dos o tres pastillitas. Mi madre me dice que me tome la vida con más calma. Nosotros llevamos 20 años sin parar y el estrés es muy malo

"Lucas se guarda mucho sus problemas. El día que me lo contó lo hizo llorando. Al principio le quité hierro al asunto, pero luego lo vi más serie. Este año ha sido monstruoso, no hemos parado. Me llegó a decir que no podía más", comentó su pareja musical en relación a cómo encajó la mala noticia.