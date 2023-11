Así es la enfermedad que sufre Lucas y por la cual el dúo gaditano 'Andy y Lucas' tiene que retirarse

Ya lo anunciaba Pablo Motos la semana pasada en El Hormiguero. Esta semana visitarían el plató Andy y Lucas y tenían una noticia en exclusiva que dar a todos sus fans. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el programa en el que se pudo ver incluso a personas del público llorando. El dúo gaditano se retira durante un tiempo por prescripción médica.

Así explicaba Lucas la noticia en la noche de ayer: "Llevo todo el día con un pellizco en el estómago que no puedo conmigo. Hace cinco años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevarlo todo al detalle".

¿Cuál es la enfermedad que sufre Lucas, motivo por el cual el dúo tiene que retirarse?

Esto originó que el año pasado, a Lucas, le comenzaran a dar "mareos" que se tradujeron en que tiene "la tensión bastante alta". Tomó un medicamento pero no le funcionó, por lo que le derivaron al cardiólogo. "Tengo una pequeña válvula", confesaba. "Hemos decidido que bajaremos un poco el ritmo", por ello, han organizado una última gira de despedida con cuatro conciertos repartidos entre Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid.

No obstante, el dúo gaditano advirtió de que no se separaban, sino que se tomaban un descanso aunque Andy matizó que "no sabemos si vamos a volver porque su salud es lo primero".

"Todos los días tomo mis dos o tres pastillas. Pero a mi lo que me choca es como dice mi madre, 'Lucas, hijo, que tienes 41 años. Entonces tómate la vida un poquito más con calma'". Por ello y por recomendación de los médicos, Lucas tiene que rebajar el estrés de su día a día, cosa que conseguirá "trabajando un poco menos o incluso tomándome un respiro. Es que nosotros llevamos 20 años sin parar", expresó.

La última gira decidió aguantar, sin embargo su médico le advirtió de que en "la válvula no fluía la sangre como tenía que fluir". No obstante, Lucas asegura que "con las pastillas estoy bastante estable".

Pero, ¿cuál es la enfermedad que tiene Lucas? El cantante no reveló más detalles al respecto. Sin embargo, son muchos son los que especulan que el gaditano sufre una cardiopatía. Es decir, una enfermedad que afecta al corazón o a los vasos sanguíneos, tal y como recoge el NIH. Esto puede ser debido a diversas causas, pero una de ellas es por tener una presión arterial alta, tal y como explicó Lucas que le pasaba. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos recoge que la cardiopatía "más común" es la coronaria, que puede producir "dolor de pecho, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular". No obstante, como se indicaba al principio, esto es una especulación. Pues el cantante no ha aclarado qué enfermedad sufre.