Muere Marianne Faithfull, icono de la música, a los 78 años

un icono del Swinging London, la escena musical británica de los años 60, ha fallecido a los 78 años de edad, según ha informado un portavoz de la familia a la BBC. Marianne Evelyn Gabriel Faithfull nació el 29 de diciembre de 1946 en Hampstead, Londres, e inició su carrera musical con el éxito "As Tears Go By", escrito por Mick Jagger y Keith Richards de The Rolling Stones.

De origen social acomodado, Faithfull mantuvo una relación sentimental con Jagger y su participación en la escena musical londinense la convirtieron en un icono de la época. A lo largo de su vida, Faithfull se enfrentó a desafíos personales, incluyendo adicciones y problemas de salud, algunos de ellos derivados del uso de narcóticos. “Uno de los peligros de reformar tus malos hábitos es que algunas personas no dejarán de pensar en ti como algo salvaje”, escribió en “Memories, Dreams and Reflections”, unas memorias de 2007 en las que abordaba los años salvajes que vivió junto a los Stones.

Jagger y Richards a menudo citaban a los bluesmen y a los primeros rockeros como sus principales influencias, pero Faithfull y su amiga íntima Anita Pallenberg, pareja de Richards durante aquel tiempo, también abrieron la banda a nuevas formas de pensar. Ambas eran más mundanas que sus novios en ese momento y ayudaron a transformar la composición y las personalidades de los Stones, ya fuera como musas o como colaboradoras.

Faithfull ayudó a inspirar canciones del grupo como el suave tributo "She Smiled Sweetly" y la lujuriosa "Let's Spend the Night Together". Fue Faithful quien le prestó a Jagger la novela rusa "El maestro y Margarita", que fue la base de "Sympathy for the Devil” y quien fue el primero en grabar y contribuir con la letra de la funesta “Sister Morphine” de los Stones, en particular la frase inicial, “Here I lie in my hospital bed”. El consumo de drogas de Faithfull ayudó a dar forma a versiones hastiadas de la escena del rock londinense como “You Can't Always Get What You Want” y “Live with Me”, mientras que su tiempo con Jagger también coincidió con una de sus canciones de amor más vulnerables, “Wild Horses”.

Sin embargo, pese a los años de oscuridad, logró resurgir con álbumes aclamados como "Broken English" en 1979. Además de su carrera musical, participó en diversas películas y obras de teatro. En su carrera como actriz, participó en una veintena de películas y series de televisión como "Made in USA", "Hamlet: Ofelia", "Marie Antoinette: Emperatriz María Teresa", y "The Stronger".

Tras su muerte este 30 de enero de 2025 en Londres, a los 78 años, deja un legado significativo en la música y la cultura popular.