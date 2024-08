Muere la cantante francesa Catherine Ribeiro

Catherine Ribeiro, una figura imprescindible de la música experimental francesa de los años 70, ha fallecido a los 82 años, según informan medios galos. Hija de inmigrantes portugueses, fue definida como una mujer "libre y libertaria, sin aceptar nunca un clan sobre otro".

Nacida el 22 de septiembre de 1941 en Lyon, fue hija de un calderero portugués, por lo que el horizonte de su niñez estuvo definido por las altas chimeneas de zonas industriales. Se mudó a París, donde tomó lecciones de teatro, lo que le ayudó a dar el salto al cine: Ribeiro aparece en la cinta "Los carabineros" (1936), de Jean-Luc Godard, junto a Patrice Moullet, entre otros.

Pero su talento y carrera profesional se forjó alrededor de la música. Entre 1964 y 1966 grabó una quincena de títulos, entre creaciones originales propias o versiones de la música de Bob Dylan. Fue icónica la portada de su disco "Salut les amis", una imagen con todas las estrellas emergentes de la canción de finales de los 60.

Ribeiro tuvo una vida atormentada, llegando a intentar suicidarse en varias ocasiones. "No quiero convertirme en una chica de portada. La cancioncilla cotidiana no me interesa. Perdí demasiado tiempo", confesó. Su música, además, comenzó pronto a demostrar que sus inquietudes pasaban por temáticas sociales, escribiendo letras sobre refugiados, la ecología o contra la guerra de Vietnam.

Retirada en las Ardenas en los años 80, se casó con el alcalde socialista de Sedan, Claude Démoulin. Sufrió un derrame cerebral en 2020 y tuvo que ser hospitalizada en una clínica alemana. En las últimas décadas, rara vez salió de su silencio. Y mantuvo la misma sed de compromiso de siempre hasta los últimos días de su vida: “Hasta mi último aliento, lucharé por las libertades”.