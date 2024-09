La música de Dire Straits vuelve a Madrid el 7 de diciembre

Han pasado 45 años desde que "Sultans of Swing" sonara por primera vez en las emisoras de todo el mundo, presentándonos a Mark Knopfler, un virtuoso de la guitarra y un compositor excepcional. Aunque Dire Straits se disolvió hace 30 años, su música sigue resonando, y las ventas de sus álbumes superan los 120 millones a nivel mundial, atrayendo a nuevas generaciones de seguidores. En 2018, su legado fue inmortalizado con su inclusión en el Salón de la Fama del Rock 'n' Roll. Ahora, un espectáculo con la participación de músicos que han colaborado con la banda original, recupera los grandes éxitos de Dire Straits.

The Music of Dire Straits se presenta en Ifema (Madrid ) el próximo 7 de diciembre con la presencia de Chris White (saxofón, flauta, percusión y voces), que formó parte de las míticas giras mundiales de "Brothers in Arms" y "On Every Street", y estuvo presente en conciertos históricos como Live Aid y el Concierto por Mandela. Ha colaborado con Mark Knopfler y otras estrellas como Paul McCartney y Ray Charles. También forma parte de la alineación Terence Reis (voz principal y guitarras) quien encarna el estilo inconfundible de Knopfler, logrando una interpretación que combina pasión y técnica. Reis ha desarrollado una carrera que abarca desde el blues hasta el rock, con un estilo personal que conecta perfectamente con la música de Dire Straits. Junto a ellos, se unen grandes nombres como Richard Bennett (guitarras y voces), John Maul y Michael Bramwell (teclados), YoYo Buys (bajo) y Luke Naimi (batería), todos músicos con una impresionante trayectoria internacional, quienes han trabajado con artistas de la talla de Roger Daltrey, Tony Hadley y Andrea Bocelli.

Las entradas para The Music of Dire Straits en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid ya están a la venta. Este espectáculo promete ser una celebración de una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con un repertorio que incluye grandes éxitos como "Brothers in Arms", "Walk of Life", y por supuesto, "Sultans of Swing".