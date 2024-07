Nacho Cano: de Malinche a la danza de la ballena varada de Óscar Puente

Antes de que el asunto se desmadre,Nacho Cano debería tomar el bastón de maestro de baile y marcar el tempo con la autoridad que exhibió en "El profesor de danza", el segundo sencillo de "Un mundo separado por el mismo Dios" (1994): "Mes demoiselles, je vous prie de faire un peu du silence" ("Señoritas, por favor, guardad un poco de silencio"). Pero no son estos tiempos de silencios ni de sutilezas. Su detención el pasado martes, seguida de su inmediata pueta en libertad sin medidas cautelares, se presta más a ritmos urbanos en los que cada cual se expresa farruco, protector o cañero según le viene en gana.

Óscar Puente, con poca tolerancia a los desplantes en su carné de baile, más si vienen de Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado para arrimar el ascua a su sardina: "Si lo de Nacho Cano le ha salido a Ayuso regular, imaginaos cómo le va a salir lo de Milei", escribió en su cuenta de X al saber que el productor había mencionado su amistad con ella. Le gusta chapotear en aguas revueltas, pero esta vez su escarnio invita a imaginarle agitándose como una ballena varada. Por cierto, unas horas después de que excomponente de Mecano defendiese en rueda de Prensa su inocencia acusando a la Policía de actuar de forma coercitiva con los 17 becarios de Malinche que fueron llamados a declarar, Renfe rompió su acuerdo de colaboración con Nacho Cano.

Isabel Díaz Ayuso asiste al estreno del nuevo musical de Nacho Cano, "Malinche" Europa Press Europa Press

La reacción responde, según ha justificado, a las declaraciones del productor el martes 9 de julio cuando expresó: "El criminal no so yo, es la Policía. Es a los que hay que investigar". El acuerdo con Renfe, una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Óscar Puente, consistía en ofrecer descuentos en las entradas del musical Malinche a sus clientes.

¿Hay una persecución política?

Usando la jerga callejera, no faltan quienes opinan que se la tenían jurada. A Ayuso y a Nacho Cano. Alonso Morgado, abogado de Malincha, no entra en consideraciones políticas, pero, en conversación con LA RAZÓN, opina que "el promotor musical es Cano es un elemento molesto en el mundo de la cultura porque no les baila el agua. Y no cualquier elemento, sino una pieza ineludible en esa marca España que ahora incomoda". Y señala lo sospechosa que resulta la filtración de su detención a medios de comunicación afines al Gobierno.

El artista relacionó la actuación de la Policía Nacional con la amistad que une a Ayuso. Por alusiones, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado y acusa al Gobierno de "estalinismo" y de "buscar la destrucción personal por fines políticos". La presidenta confía en su palabra y en la presunción de inocencia del empresario musical.

Raro le resulta también a quienes observan, sin inclinarse hacia ningún lado, que el alboroto haya eclipsado incluso al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los asuntos judiciales de su familia. Así lo piensa también Díaz Ayuso, que ve en todo esto un claro "interés por desviar la atención".

En esta danza mal orquestada, según dice Cano, por la Policía Nacional y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, parece que lo de menos es el estado legal o anímico de los 17 estudiantes mexicanos becados por Nacho Cano, a través del programa de becas de la Escuela Malinche. Morgado nos aclara que no es cierto que su situación sea irregular. "Los jóvenes llegaron a España con visado de turista, válido durante 90 días. En marzo, dentro del plazo establecido, solicitaron el visado de estudiantes y en mayo se lo denegaron alegando que los estudios no estaban homologados. Esa denegación fue recurrida en junio, lo que significa que los estudiantes se encuentran en esa fase de recurso, no en situación irregular ni ilegal. Teniendo en cuenta que ahora mismo se están resolviendo expedientes de enero de 2024, es lógico pensar que la solución no llega de un día a otro".

En libertad el compositor español Nacho Cano tras ser detenido por contratación ilegal Mariscal Agencia EFE

El abogado lamenta que se haya informado de manera absolutamente errónea sobre la situación laboral de estos jóvenes. "Se encuentran en período de formación, de acuerdo con las becas que han recibido. Esto significa que reciben clases por parte de cuatro profesores de canto, baile e interpretación. La formación se complementa con prácticas que realizan dentro del elenco y, de manera esporádica, participan en pequeños papeles o corales que enriquecen su formación. Es falso que hayan trabajado en barras de bar, restaurantes o ningún otro sitio".

El embajador de Mexico entrega a Nacho Cano las becas estudio a los artistas mexicanos del musical Malinche / Alberto R. Roldán Fotógrafos

Sin echar más leña al fuego, el abogado aclara que en sus declaraciones ante la Policía, los jóvenes se vieron coaccionados para responder y firmar unos testimonios que no se ajustaban a lo que ellos habían pronunciado. "Sus palabras fueron manipuladas y cambiadas por conceptos que finalmente variaban el contenido. Por ejemplo, en ningún momento pronunciaron las palabras trabajo o salario". Nacho Cano, en libertad sin medidas cautelares, tendrá que vérselas con el juez y aclarar. Mientras, debería rescatar su bastón de maestro y golpear de nuevo el suelo pidiendo silencio porque este sí es un mundo separado por el mismo Dios.