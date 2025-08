Noches del Botánico supera las cifras de 2024 con más de 185.000 asistentes

La última edición de Noches del Botánico, concluida este pasado jueves con los conciertos de Vincen García y Herbie Hancock, ha reunido a más de 185.000 asistentes en 50 conciertos, según han informado sus responsables en nota de prensa. La ya veterana cita madrileña ha logrado así incrementar las cifras de 2024, cuando atrajo a más de 184.000 personas, de acuerdo con los datos del Anuario de la Música en Vivo, situándose entonces como el segundo festival de ciclo por venta de entradas en España.

Aunque leve, el aumento resulta reseñable en una temporada en la que los distintos formatos de música en vivo han seguido una suerte desigual, con eventos también en Madrid como Kalorama o Tomavistas que han visto descender sus datos de asistencia. Noches del Botánico alcanzó en 2025 su novena edición, de nuevo en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, con un cartel que incluía actuaciones de Van Morrison, con dos fechas exclusivas, así como de Santana con su Oneness Tour en doble concierto.

El 40 aniversario de Duncan Dhu de la mano de Mikel Erentxun, Ana Belén, Zahara, Kool & The Gang, Roxette, Air, Beth Gibbons, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Max Richter, James, Empire of The Sun y Parcels son otros de los artistas que han formado parte de su oferta este año. No se pudo celebrar sin embargo la que estaba llamada a ser la propuesta más mediática, el concierto único en España de Morrissey, para el que las entradas se agotaron en tan solo unos minutos, pero que terminó cancelando el día antes de su celebración.