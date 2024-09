La nuera de Donald Trump se pasa a la música con una versión de Tom Petty y las redes estallan

Lara Trump, esposa de Eric Trump y nuera del candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido al público con el lanzamiento de un "single" musical. La canción, que marca su debut oficial en el mundo de la música, ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con reacciones divididas entre sus seguidores y detractores.

El single, titulado "I Won't Back Down", es una versión de la famosa canción de Tom Petty, y fue lanzado a través de plataformas digitales, rápidamente captando la atención de medios y usuarios en línea. Lara Trump, quien ya es conocida por su presencia en la televisión y su rol activo en la política durante la administración de su suegro, ha mostrado un nuevo aspecto de su personalidad al aventurarse en la industria musical.

Sin embargo, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Los seguidores de la familia Trump han recibido el single con entusiasmo, elogiando a Lara por su talento y valentía al explorar una nueva faceta artística. Algunos incluso han comentado que su voz y estilo les recuerdan a artistas consolidados del género country, mostrando su apoyo incondicional a este nuevo proyecto.

Por otro lado, los críticos no han sido tan amables. En X y otras plataformas, varios usuarios han expresado su escepticismo sobre las verdaderas motivaciones detrás del lanzamiento, sugiriendo que podría ser un intento de mantenerse presente en el foco público. Además, algunos fanáticos del difunto Tom Petty han expresado su descontento, argumentando que la canción original no debería haber sido reinterpretada por alguien tan ligado a la política controversial de los últimos años.

El equipo de Lara Trump no ha emitido comentarios oficiales sobre las críticas, pero ella misma ha compartido en Instagram que está "muy emocionada por esta nueva aventura" y agradecida por el apoyo recibido. Aunque las opiniones están claramente divididas, una cosa es cierta: Lara Trump ha logrado captar la atención, y su incursión en la música no pasará desapercibida.

En los próximos días se espera que continúen las discusiones en torno a este lanzamiento, y muchos se preguntan si la recién convertida en cantante seguirá explorando esta nueva carrera o si fue simplemente un proyecto único. Mientras tanto, su single sigue acumulando reproducciones y comentarios, asegurando que su debut musical ha dejado una marca en el panorama mediático.

Por su parte, la familia del fallecido músico no ha estado contenta con el uso de la canción, especialmente considerando las conexiones políticas de Lara Trump y la administración de su suegro, Donald Trump. El entorno de Petty ya se manifestó en el pasado sobre el uso no autorizado de su música en contextos políticos, particularmente cuando se trata de figuras y eventos asociados al expresidente republicano. De hecho, en 2020, la familia de Petty emitió un comunicado público cuando la campaña de Trump utilizó "I Won't Back Down" sin permiso en un mitin, expresando su desaprobación y dejando claro que Tom Petty nunca habría querido que su música se usara de esa manera.

Con el lanzamiento del single de Lara Trump, la controversia ha resurgido. Aunque en este caso, la versión de la canción podría estar cubierta por las leyes de derechos de autor y licencias para versiones musicales, la familia de Petty y muchos fanáticos han expresado su descontento. Consideran que la versión de Lara Trump, dada su conexión con el expresidente y su agenda política, es una apropiación indebida del legado de Petty.

Hasta ahora, la familia de Tom Petty no ha emitido un comunicado oficial sobre esta nueva versión de la canción, pero la polémica en redes sociales sugiere que hay un sentimiento generalizado de que el uso de la obra de Petty en este contexto no es apropiado ni respetuoso con su legado musical y sus valores personales.