La ópera “underground” llega al Teatro Marquina

“Si a alguien le piden una definición sobre la ópera, dirá que es un espectáculo carísimo y elitista y por eso no va, hay una serie de barreras en la comunicación y, sobre todo, en el concepto, que yo creo que había que romper”, explica Emiliano Suárez, creador junto a Macarena Bergareche de Ópera Garage, “un proyecto de carácter industrial para ver ópera que no tiene nada que ver con lo visto hasta ahora, o por lo que se entiende por ópera formal, un espectáculo más esquemático, íntimo, cercano, con un carácter “underground” y fácil de entender, con una dramaturgia contemporánea con la que las emociones conecten rápido tanto con la música como con la historia”, afirma Suárez, cuya idea de democratizar la ópera surgió hace ocho años en Bilbao. “Pedí a Macarena Bergareche que buscara un lugar para mi primera exposición fotográfica y una idea era la inspiración de hacerla en un garaje por una exposición que vi en Brooklyn y me gustó mucho, un garaje en desuso, con óxidos, humedades, cristales rotos…donde se viese el paso del tiempo, y apareció uno en el centro de Bilbao llamado Garaje San Mamés -ya desaparecido-, que estaba muy viejo y era el único que seguía teniendo un surtidor de gasolina, hice la exposición y en ese transcurso se me ocurrió proponerle a Macarena hacer una ópera, una idea que tenía desde hacía muchísimo tiempo”, explica.

Emiliano Suárez es un apasionado de la ópera. “He recorrido el mundo varias veces para escucharla, no me he perdido una función de ópera desde los diez años. Vi claramente que el garaje que había servido de escenografía para mi exposición de fotos, podía servir también para una ópera, que podríamos meter al público dentro de la propia escenografía que suponía el garaje, que ya me parecía una obra de arte en sí mismo. Nos pusimos a trabajar y en menos de seis meses conseguimos estrenar “La bohème” –afirma-. Fue entonces cuando “una serie de elementos imprescindibles para que un producto tenga éxito se juntaron, unos por intuición y talento y otros por pura casualidad, y el éxito fue rotundo, llenamos dos funciones con 500 personas, se vendieron todas las entradas en menos de 48 horas, las críticas fueron extraordinarias, así que lo que parecía que iba a ser un proyecto efímero, pensamos que podría tener mercado y ser un modelo de negocio viable”. Aunque tenían claro desde el principio que debían ser precios populares. “No podemos hacer una ópera en un garaje a 300 euros, porque no entraría nadie”. Un proyecto que desde su inicio ha contado con el apoyo incondicional de la soprano Ainhoa Arteta como madrina. “Es amiga personal y está convencida de que la propuesta tiene una calidad artística difícil de conseguir fuera de un teatro, nos ha dado asesoramiento artístico, ayudado con las promociones y adelanto que va a cantar la última función de “La bohème” en Madrid”.

Suárez confiesa que no tenía ningún tipo de preparación ni experiencia en la dirección de escena. “Es 100% intuitivo, con mi experiencia de toda la vida como espectador de ópera te vas quedando con ciertas cuestiones imprescindibles y me ayudaron a sacarlo adelante también los propios artistas, ellos me fueron dando códigos, indicaciones para ir saliendo adelante”. En cuanto a la música, “la única manera de hacerlo viable sin perder calidad era con piano y voces. Para hacerlo así hay que sacrificar cosas, pero nunca hemos querido que fuera el sonido directo y sin amplificar, este era el fundamento intocable, porque la música enlatada me parece una aberración –asegura- la antítesis de lo que quería, que era un espacio que en sí mismo fuera una escenografía, un espectáculo íntimo, casi un ejercicio de meditación que sustituye la grandiosidad por las emociones y para esto, el piano y las voces en directo son nuestro rasgo más distintivo”.

Después de haber girado por media España, llegan a Madrid donde estarán en el Teatro Marquina del 12 de junio al 7 de julio con tres títulos emblemáticos: “Rigoletto”, “Lucia di Lammermoor” y “La Bohème”.

Del 12 al 23 de junio podrá verse “Rigoletto” de Guiseppe Verdi. Este drama, con libreto de Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral “El rey se divierte” de Victor Hugo. Pasión, engaño, amor filial, venganza, abuso de poder o la corrupción como forma de vida. La exclusión social y los sintecho, la fuerza callejera en barrios deprimidos o la violencia machista están presentes para complementar esta obra maestra cuyo leitmotiv es la maldición, la cruel expresión del destino al que nadie puede escapar. Rigoletto es una sublime metáfora sobre el odio y el rencor reflejados en una partitura que contiene algunos de los fragmentos más bellos de la ópera. Tendrá un elenco formado por: Javier Franco, Manuel Mas, José Luis Sola, Emmanuel Faraldo, Ruth Terán, Silvia Vázquez, Sandra Ferrández, David Cervera y Pedro Quiralte.

Del 26 al 30 de junio se representará “Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, en una versión libre traída a la actualidad. Una trágica historia de amor y desencuentro entre familias rivales es el nexo para rescatar inquietudes y problemáticas de la sociedad moderna. Un foco subjetivo e hiperrealista directo a temas y polémicas universales como: luchas de clases, exclusión social, prejuicios morales, religión o política. Todo enmarcado en un cruel lienzo de adicciones, droga y autodestrucción. El elenco lo forman: David Baños, Javier Franco, Borja Quiza César San Martín, Silvia Vázquez, Ruth Terán, Emmanuel Faraldo y David Cervera.

Del 3 al 7 de julio cerrará el ciclo “La Bohème” de Puccini, una de las grandes historias de amor de todos los tiempos. El amor, los celos, las ilusiones, la esperanza, la nostalgia y los sueños forman la argamasa de esta bellísima historia que, mediante inolvidables melodías, nos conduce en un clímax de tensión, hasta el estremecedor cuadro final. En el elenco: Pancho Corujo, Ruth Terán, Silvia Vázquez, Manuel Mas, David Cervera, Ihor Voievodin y Pedro Quiralte