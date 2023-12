Patti Smith recibe el alta del hospital: "Está bien, ahora debe reposar"

Patti Smith tiene 76 años, y más de cinco décadas de trayectoria profesional a sus espaldas. La apodada como "madrina del punk" es una figura fundamental en la música popular a nivel internacional, y continúa cultivando su legado cantando hasta hoy. Estos días, sin embargo, ha tenido que interrumpir la gira que realizaba por Italia, por una situación que, afortunadamente, parece haber sido tan solo un susto. El 12 de diciembre, la cantante estadounidense tuvo que ser llevada de urgencia al Hospital Mayor de Bolonia (Italia) por una "repentina enfermedad", que le impidió actuar en la ciudad toscana. "Con gran pesar, informamos al amable público que el concierto de Patti Smith no podrá celebrarse debido a una repentina enfermedad que aquejó a la artista". Saltaron las alarmas, pero parece que el miedo sobre el estado de salud de la artista ha pasado.

Tras un breve periodo de observación en Medicina de Emergencia, la artista recibió ayer el alta. Según el equipo del hospital, dirigido por Alessio Bertini, "goza de buena salud. Esperamos poderla volver a ver en el escenario, después de un oportuno periodo de reposo". Por tanto, hasta ahora las fechas que tenía programadas Smith en Italia han sido anuladas hasta nuevo aviso, lo que repercute a sus espectáculos en Venecia, que tendría lugar hoy, 14 de diciembre, y en Milán, el 15 de diciembre.

Más planes

"Cuando estoy en Italia siempre me encuentro a alguien que me para y me dice que vaya al estadio de Bolonia", dijo en una ocasión Smith, quien fue protagonista de un concierto histórico en este mismo espacio en 1979, y ahora habría sido su vuelta. Por ahora, parece que aún queda algo de Smith por ver, o algo así dejó caer el año pasado, cuando explicó que tenía pensada una continuidad para su disco "Banga", publicado en 2012: "Tengo planes, he escrito un montón de canciones. Me gustaría hacer algún álbum más y mi compañía discográfica, Columbia, ha dejado la puerta abierta muy generosamente".