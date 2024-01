Pedro Rosa: «El libro de Carlos Castaneda te devuelve a lo realmente importante y esencial en la vida»

El mítico Café Berlín de Madrid será el lugar donde el 28 de enero, el músico y compositor brasileño Pedro Rosa presentará, acompañado de su quinteto habitual, su disco «Midnight Alvarada», cuyo universo musical mezcla el jazz, la música brasileña y el afro. Rosa, que lleva años afincado en Mallorca, recomienda la lectura de «Las enseñanzas de don Juan» de Carlos Castaneda

¿Cuándo leyó este libro?

Recién llegado a España de Brasil en 2007, me llegó como esas cosas importantes que suceden en la vida que llegan sin un porqué aparente, sin una planificación, yo quería aprender español y un amigo me recomendó este autor y antropólogo para ayudarme y cuando me puse a leerlo me obsesioné con él, y además de aprender el idioma buscando en el diccionario, fue un camino bonito e importante para mi vida.

¿Qué descubrió en él?

Me transportó a lugares que tienen que ver con Brasil y su descubrimiento, con los indígenas brasileños y los norteamericanos, con sus rituales y su magia.

¿Lo marcó?

Mucho, porque te hace viajar a tu interior y a los ritos y sabidurías ancestrales de los indígenas. Tenía 22 años y al leerlo comprobé que estaba de acuerdo con lo que me decía y muchas de sus palabras reverberaron dentro de mí.

El escritor peruano Carlos Castaneda, autor de "Las enseñanzas de Don Juan" y "Viaje a Ixtlán" Archive freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@55a1aa53

¿Qué destaca en especial?

Que es importante en estos momentos porque te trae al presente, te devuelve a lo realmente importante y esencial en la vida, a que valores lo que hay dentro de ti. Es una lectura de pausa, de parar y reflexionar, de sentir cierta calma y paz, de ver que todo está bien aunque estemos viviendo en este mundo loco de millones de cosas pasando a la vez. Leyéndolo puedes sentir que hay otra alternativa, respirar, estar en la tranquilidad de que todo está en orden y todo está ocurriendo porque tiene que ocurrir.

¿A quién lo recomendaría?

A cualquier lector medio normal porque hace que valores lo esencial y realmente importante en la vida y porque a quien lo lea solo puede hacerle bien, su información es valiosa y te guía por el buen camino.