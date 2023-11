Queens Of The Stone Age y Sheryl Crow, primeros cabezas de cartel del Azkena Rock Vitoria

El Azkena Rock de Vitoria vuelve por sus fueros con su cartel de 2024. El festival ha confirmado la presencia de Queens Of The Stone Age y Sheryl Crow como los dos primeros cabezas de cartel, al que se suman, entre otros, Arde Bogotá, Glen Hansard y Ty Segall. En esta primera tanda se confirman 17 bandas de las 45 previstas de un festival que se celebrará del 20 al 22 de junio en el escenario habitual de Mendizabala (Vitoria).

Queens Of The Stone Age vuelven después de su recordada actuación de 2011, la última vez que se vio en Euskadi a la banda de Josh Homme. Desde California, las guitarras pesadas volverán a dejar su impronta. Por su parte, Sheryl Crow, que no ha cantado en España desde 1995, pondrá otro tipo de vibraciones más cálidas después de protagonizar un documental en el que refleja ssus conflictos vitales y sus ideales feministas.

Por otra parte, llega una de las bandas españolas de moda, Arde Bogotá, inmersos en una gira exitosa que se extiende durante todo 2023. Glen Hansard llega con nuevo disco publicado hace escasas dos semanas. El irlandés se forjó como músico callejero, al igual que su personaje en la película "Once", que le convirtió en uno de los pocos autores independientes que cuentan con un Óscar a la Mejor Canción Original.

También destaca la presencia del rockero Ty Segall, una de las grandes figuras del género de las últimas décadas. Entre las demás bandas anunciadas hoy están St. Paul & The Broken Bonesm, una agrupación de soul surgida en Alabama en 2012 con un sonido retro. Desde Nashville llegará la neopsicodelia y el blues oscuro de All Them Witches; The Detroit Cobras proceden de la escena garajera y acaban de incorporar a su formación a Marcus Durant como vocalista.

Cuando se cumplen casi dos décadas del fallecimiento de su cantante, Kike Turmix, la histórica banda punk madrileña The Pleasure Fuckers se reunirá ex profeso para una única actuación en Azkena, para la que contarán con la voz de Scott Drake, de The Humpers, informa EFE.