La reventa por ver a Taylor Swift en Madrid se dispara: 6.000 euros

La hora bruja eran las dos de la tarde de hoy. en ese momento se daba el pistoletazo de salida en una carrera fugaz: comprar la entrada para el concierto que Taylor Swift ofrecerá en Madrid, en el nuevo Santiago Bernabéu el 30 de mayo de 2024. La duda no consistía tanto en quién se haría con tan preciado tesoro, sino cuántos minutos iban a tardar en agotarse. Sin embargo, la cosa ha durado más de lo esperado. Lo que sí ha sido veloz sin discusiones han sido los anuncios que, ni pasados una hora, ofrecían entradas en la reventa.

Redes sociales, como Facebook y Twitter, y otras páginas no oficiales se convertían así en los mejores escaparates para mostrar la pieza cazada/comprada para, por supuesto, intentar sacar tajada. Hasta 6.000 euros se pedían en StubHub por una sola entrada en la grada baja. Un precio que, sin embargo, no garantiza nada más que soltar dinero, pues no son raras las estafas en estas vorágines de locura por hacerse con un ticket.

En el momento de esas ofertas, en la propia web de venta oficial, Ticketmaster, existían entradas mucho más baratas, aunque ya fuera una cifra importante (800 euros), mucho más de lo que han pagado los más rápidos. Para poder comprarlas, los seguidores de Swift tenían que haberse registrado antes en una web oficial para hacerse con un código, aunque este proceso no garantizaba "premio". Fue la fórmula para cribar al público y evitar que el sistema de colapsara, como sucedió en otoño en Estados Unidos.

Por su parte, en Viagogo, sobre la misma hora, también se podían encontrar billetes al concierto rondando los 1.000 euros. Ante el laberinto y los precios, no han sido pocos los que han mirado otras posibilidades de vivir el concierto en otro lugar, como Lisboa.

¿Cuánto cuesta ver a Taylor Swift?

Hasta ahora el momento de la "apertura de puertas" se desconocían los precios de las entradas para el concierto de la artista. Y así siguió siendo, pero no tardaron los fans en poner en redes los sucesivos desembolsos: de 85 a 226,50 euros, para el pueblo; y los VIP algo más, de 282,00 a 589,00 euros. Todo por ver a una Swift que no pisa los escenarios españoles desde 2011.