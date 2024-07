Sharon Stone rescata su "instinto básico" más sensual

La canción original, "Parole, parole", la compuso Gianni Ferrio y fue escrita por Leo Chiosso y Giancarlo Del Re. Se escuchó por primera vez en 1972 en las voces de Mina y Alberto Lupo y ya se supo que sería un éxito universal. Al año siguiente, Dalida y Alain Delon grabaron la canción en francés bajo el título "Paroles, paroles" y se confirmó la sospecha. Desde entonces, han ido apareciendo versiones en diferentes idiomas, pero no siempre acertadas. Ahora es Sharon Stone quien ha querido deleitarnos con su particular interpretación junto al músico francés Julien Doré. Se conocieron en 2009 y quince años después se han reencontrado para hacer un dueto con "Paroles, paroles", una canción que se incluirá en el próximo álbum del cantante. Doré será Dalida y Stone se convertirá en Delon.

Su primer encuentro se remonta a 2009. Julien Doré dio un concierto privado en Cannes, durante una velada organizada por Canal Plus y la revista francesa "Madame Figaro". "Nadie me escuchó. De repente, se escuchó alboroto. Acababa de llegar Sharon Stone, se sentó a mi lado y me escuchó ", cuenta el músico en las páginas de "Le Parisien". Durante esta velada, los dos artistas intercambiaron "dos frases", como máximo. "Desde entonces, nos hemos enviado tres mensajes a través de Instagram", continúa.

Quince años después, mientras trabajaba en "L'Imposteur", un álbum, el sexto, con un guiño a su debut en Nouvelle Star, la idea de contar con Sharon Stone le resultó apropiada.

"Tenía en mente a Alain Delon y a Dalida y la idea de que una mujer retomara las palabras de Delon y yo las de Dalida", ha aclarado. Rápidamente le vino a la cabeza el nombre de Sharon. La escribió y no tardó en responder. "Estaba muy entusiasmada", añade.

Su sorprendente dueto se grabó en febrero en Berlín, donde se encontraba la actriz estadounidense celebrando la 74ª edición de la Berlinale ,el festival internacional de cine de Berlín. El disco, compuesto íntegramente de versiones, supone una vuelta a la juventud para Julien Doré, de 41 años. El cantante ha revelado algunas de las versiones revisadas de 18 canciones de culto que componen el disco. Por ejemplo, "Dying on stage", de Dalida, "Pourvu qu'elles sont sont deux", de Mylène Farmer o "Pull marine", de Isabelle Adjani. Cuenta también con colaboraciones como la de Francis Cabrel, que interpretará el título "A Happy Man", y Hélène Ségara, que pondrá su voz al éxito italiano "Sarà perché ti amo".

El lanzamiento oficial del álbum está previsto en otoño. Y en 2025 emprenderá una nueva gira en la que el cantante se encuentra trabajando desde hace un año. "Será un espectáculo en continuidad con el anterior", pero con una puesta en escena "poética y teatral". De momento, es una gira sin fecha concreta, pero Julien Doré ya tiene un objetivo en mente: "Hacer soñar a la gente". Su dueto con Sharon Stone es su mejor reclamo para presentar el disco y un buen síntoma de que lo conseguirá.