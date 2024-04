Sony Music abre en Madrid Studio 5020: a la búsqueda de la nueva Rosalía

Mientras la música en español va conquistando el mundo, Sony Music España lanza en Madrid 5020 Studio, un invernadero de artistas que busca convertirse en la referencia para el impulso de los artistas españoles. Para el presidente de Sony Music España y Portugal, José María Barbat, el caso de Rosalía "es un ejemplo de lo que desde España se puede hacer en mercados internacionales: un referente para la compañía, que te permite acometer inversiones como esta porque confía en el talento de los artistas españoles". "Lo más parecido que habíamos tenido años atrás era Julio Iglesias. Pero en las nuevas generaciones, en los millenials y la Generación Z, Rosalía es un ejemplo de lo que desde España se puede hacer".

"Tener referentes en la vida es fundamental. España ha pasado de ser un país que era referente para los países de lengua española, para México, para todo el continente latinoamericano, a tener un referente global. (...) Rosalía es un ejemplo de que desde España se puede hacer música que conquiste mercados internacionales. Es un referente para la compañía, que te permite acometer inversiones como esta porque confía en el talento de los artistas españoles", asegura Barbat en una entrevista con Europa Press. Para el directivo, la cantante ha abierto puertas a otras mujeres de la industria musical, pero en otras disciplinas, y ha asegurado que "hay muchas chicas ahora que quieren ser Rosalía".

En ese sentido, la inauguración de 5020 Studio plantea un espacio "colaborativo", dejando de lado la definición de estudio de grabación tradicional, en el que los artistas puedan trabajar desde el inicio del proceso creativo, contando con espacio para una orquesta sinfónica y en el que haya equipos multidisciplinares colaborando. "Varios artistas trabajando a la vez, colaborando entre ellos. Un artista con varios autores de letra, música, beat, top liner, o sea, que toda la combinación del proceso creativo pueda suceder en el mismo lugar, en distintas salas. Para que cuando el artista llegue o participe desde el primer momento, se esté trabajando en la canción en esos distintos planos y se optimice muchísimo el resultado", explica Barbat. El formato del edificio, con tres plantas y varios espacios para la creación musical, se inspira en el concepto de Sony Music en Miami (EE UU), en el que han grabado artistas como Shakira, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Alejandro Sanz, Rozalén o Ana Mena.

"Postura muy meticulosa" con la IA

Por otro lado, en relación a la inteligencia artificial (IA) generativa a disposición de los artistas, Barbat apunta que desde la compañía la ven en "un estadio muy temprano", por lo que es "muy difícil de abordar". Por eso, el presidente de Sony Music España ha asegurado que, en la parte creativa, la discográfica considera que "no están resueltas las cuestiones fundamentales, como la propiedad intelectual", y aunque sí se plantea su uso en "la parte de ''business''" adelanta que Sony Music tendrá una postura "muy meticulosa".

"El Parlamento Europeo aprobó una ley la semana pasada, Estados Unidos está en ello. Pero hasta que China, Estados Unidos y Europa no estén de acuerdo y haya un marco de regulación y de protección de los derechos de propiedad intelectual, la postura de la compañía va a ser muy meticulosa y muy particular para que no se dañe nuestra razón de ser, que es proteger la creatividad de los seres humanos que tenemos firmados como artistas en la compañía", ha reflexionado. Aun así, ha resaltado que considera que la IA es "la gran revolución" en la actualidad, y mientras celebra que esta herramienta acelere procesos y sistemas "costosos de poner en marcha", recalca que "el papel del ser humano como creador", debe estar protegido.