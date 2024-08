Taylor Swift y Charli XCX, el duelo pop del verano. ¿Quién ganará?

Taylor Swift hizo enloquecer el jueves 15 de agosto a los británicos en el primero de los cinco shows en Wembley. La solista estadounidense habló sobre lo sucedido en Southport en una clase de niños y lo que pudo llegar a suceder en Viena. Y la música volvió a triunfar como un mensaje de paz ante una multitud enfervorizada. Casi 100.000 espectadores abarrotaron Wembley deseosos de escucharla.

Taylor Swift fans gather at Wembley Stadium in London ANDY RAIN Agencia EFE

Sus conciertos en Wembley ponen el punto final a una larguísima gira de conciertos por todo el mundo y a un verano cargado de emociones y cifras récord. Sin embargo, a la estrella le ha salido una rival inesperada: Charli XCX. La cantante, compositora y DJ británica no deja de escalar puestos en las listas con temas como "Super Love", "Boom Clap", "Break the Rules", "Breaking Up", "Boys", "Good Ones", "Von Dutch", "360" y recientemente "The girl, so confusing". ¿Quién se llevará la corona pop?

Charli XCX, actuando en el Primavera Sound de Barcelona PRIMAVERA SOUND

Taylor Swift es un fenómeno de masas. Tras el boom internacional de "The Eras Tour", el éxito de "Midnights", que se convirtió en el cuarto reconocimiento a Álbum del Año de Swift, y el lanzamiento de su undécimo disco de estudio, la artista consolida su posición como líder de la industria musical. Con su nuevo álbum "The Tortured Poets Department", la cantante ha vuelto a demostrar que, al menos en marketing, ella es la soberana absoluta.

Taylor contaba con la posibilidad de que su archienemigo Kanye West, que ha revitalizado su enemistad refiriéndose a ella en su nuevo álbum Vultures 2, llegue a la cima de la lista Billboard de Estados Unidos, pero ¿había reparado en Charli XCX?

También conocida como Charlotte Aitchison, saltó a la fama a principios de verano con su pop inteligente, divertido e irónico con el que recibió excelentes críticas. Sin embargo, nada hacía presagiar que sería una competencia para estrellas como Swift y Beyoncé. Ahora, tras su reciente colaboración con Billie Eilish en "Guess Futuring", Charli XCX se ha convertido en la primera artista británica en encabezar la lista de sencillos este año.

"Charli fue inteligente al aprovechar algo que ya estaba sucediendo de todos modos", ha explicado Olive Pometsky, editora adjunta de "The Face", cuya serie de portadas de Charli XCX para la edición de febrero de este año dio inicio a lo que desde entonces se ha denominado el fenómeno Brat Summer. "El año pasado, la gente hablaba del verano de las chicas salvajes. Charli tomó toda esa estética y la aprovechó".

Charli XCX ofrece algo que contrasta con la imagen completamente estadounidense de Swift de perfección y trabajo duro: la realidad. “Soy famosa, pero no del todo”, canta en "I Might Say Something Stupid". Los tiempos imperfectos exigen figuras imperfectas, y ella lo sabe.

La cantante Charli XCX IG: @charli_xcx

Aitchison no está ni de lejos al nivel de éxito de Swift, que ha vendido 46 millones de álbumes solo en EEUU y suma 38 millones de búsquedas en Google sobre ella cada mes. Es la artista más popular del mundo. Sin embargo, Charli XCX se ha asegurado un verano rotundamente decisivo. Y si necesitaba un empujón, Kamala Harris se lo ha asegurado abrazando su cultura "Brat", esa que trata de identidad, clubes, envejecimiento, feminidad, ansiedad y las propias complejidades humanas.