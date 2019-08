Su actuación será uno de los platos fuertes de Sonorama 2019 y quedará plasmada en una grabación que produce Netflix. Nacho Cano resucitará y "elevará" las canciones de Mecano con las colaboraciones de Shuarma de Elefantes, Miss Caffeina y otros artistas invitados que han participado en el disco de versiones "Descanso dominical". En rueda de prensa previa a su actuación en Sonorama, Cano señaló que no tenía intención de volver a los escenarios pero que la edición del disco y las garantías de un show "por todo lo alto" le impulsaron a regresar.

El director del festival Javier Ajenjo destacó la dificultad del regreso de Cano. "Hacemos el festival con el esfuerzo de muchos pero con el apoyo de toda la gente que viene cada año. Las cosas no son fáciles en esta parte del territorio mal llamada la España vaciada. Necesitamos un tren y un hospital y vamos a luchar por ello. Nos cuesta mucho conseguirlo, tanto como que estuviera Nacho Cano, pero vamos a seguir peleando por ello y soñando con hacer algo por nuestra tierra", dijo Ajenjo.

En la misma línea, el músico insistió en que sin un trabajo en equipo y con ilusión no habría sido realidad su regreso, aunque sea efímero, a los escenarios. "Ya conseguí hace mucho la fama, el dinero y viajar por el mundo. Así que eso no es una motivación. Quiero disfrutar con amigos. Este festival es buen rollo, y esto es la música para mí" dijo el compositor de éxitos como "Hoy no me puedo levantar".

Sobre el concierto de Sonorama, aseguró que "va a romper la pana. No tiene sentido revisitar Mecano por debajo. La voz en su día ya era increíble y si se hace se tiene que hacer dejando un legado con gente que tiene otra sangre y otra energía. Superarlo será difícil, pero se trata de dejar un legado", señaló Cano, que agradeció a Javier Adrados, biógrafo de mecano y productor de "Descanso dominical" que fuera el artífice de este regreso y alguien que lleva 25 años proponiéndole hacer cosas. "Y yo, diciéndole que no siempre".

"Javier hizo ese disco y lo escuché y pensé: ''Qué bien cantan los indies''. Yo era el más indie en su día, porque no existía gente que hiciera música como hoy, por el placer de hacerla y de disfrutar, sin pensar en la fama y el dinero. He investigado el festival y la gente viene porque le gusta la música. Aquí hay un alma. Lo que me mueve son cosas muy simples", afirmó el músico.

Otra de las razones que le han impulsado a su regreso es que todas sus peticiones han sido atendidas. "Alguien que me conoce mejor que yo me dijo que tendría 3 autobuses y la zona Vip gratis. Traigo 200 invitados", presumió. "Para mí volver era a lo grande o nada, no me han puesto restricciones. El show va a elevar las canciones y reflotarlas y saldrá en un documental de Netflix. Espero que mis bisnietos, aunque ni siquiera tengo hijos, lo vean".