Los hablantes nativos aprendemos desde muy pequeños a manejar nuestra lengua de forma práctica, antes incluso de conocer las normas gramaticales u ortográficas. Esto no sucede tanto asía a la hora de tener que aprender otro idioma, del que se tiende a partir desde cero y sí es necesario un estudio de sus reglas para comprenderlo.

Esto facilita que se hable la ‘lengua materna’ de forma mucho más fluida y que se adquiera un conocimiento tácito del esta. A nuestro vocabulario se adhieren, sin que nos demos cuenta, cientos de expresiones populares y frases hechas que, de tener que aprender el español como estudiante, nos sería mucho más difícil acceder a ellas.

Algunas son conocidas por toda la comunidad hispanoparlante del mundo, pero como nuestro idioma es utilizado en países dispersados por los cinco continentes, estas expresiones no siempre son universales, sino que también pueden darse como locales o nacionales. Incluso dentro de España sucede que alguna frase hecha solo se utiliza en un área geográfica muy concreta.

El castellano es uno de los idiomas más ricos del mundo y según la RAE tiene más de 100.000 palabras, gracias a lo cual es la segunda lengua más hablada del planeta

El caso del que hablaremos hoy es una expresión de uso común, pero únicamente en nuestro país. Y aunque forma parte del habla popular y su significado es muy conocido, no sucede lo mismo con su procedencia. Encierra detrás una historia de resistencia que sucedió de verdad en una popular ciudad de la costa de nuestro país.

El origen poco conocido de la expresión 'mantenerse en sus trece'

En España utilizamos la expresión “mantenerse en sus trece” como un modismo de uso común, que se emplea para describir a personas que insisten en sus ideas o decisiones, incluso cuando las circunstancias les son adversas o la mayoría de la gente trata de persuadirlas para que cambien de opinión.

Esta frase tiene su origen en un personaje histórico real, cuya testarudez dejó una huella duradera en el idioma español ya en los siglos XIV y XV. Se trata ni más ni menos que del Papa Benedicto XIII (1328-1423), también conocido como ‘Pedro de Luna’ o ‘Papa Luna’, quien tuvo un papel clave en el llamado Cisma de Occidente de la Iglesia Católica.

Esta fue una crisis en la que llegó a haber hasta tres papas simultáneamente, cada uno con sus propios seguidores y reclamando ser el legítimo sucesor como cabeza de la institución. Uno de los protagonistas fue Pedro de Luna, un cardenal aragonés que, tras la muerte del Papa Clemente VII en 1394, fue elegido su sucesor por los cardenales de Aviñón, adoptando el nombre de ‘Benedicto XIII’.

Peñíscola

Pero elección no fue reconocida universalmente, pues Roma tenía su propio Papa rival. Con el tiempo, incluso sus propios aliados fueron abandonándolo, y en 1417, el Concilio de Constanza logró poner fin al cisma, forzando la renuncia de los papas en disputa y eligiendo a Martín V como el único pontífice legítimo.

Sin embargo, a pesar de haber sido depuesto y de la presión de las potencias europeas, Benedicto XIII se negó rotundamente a abdicar y continuó proclamándose el único Papa legítimo hasta su muerte en 1423 en el castillo de Peñíscola (Castellón). Su actitud inquebrantable le valió la reputación de ser un hombre testarudo y obstinado.

Se cuenta que, en mitad de las negociaciones y los intentos de hacerlo desistir, Pedro de Luna solía responder: “Yo soy el Papa legítimo y me mantengo en mis trece”. Con ‘trece’ no se refería a una cantidad, sino a su título papal (Benedicto XIII), insistiendo en su determinación de no reconocer su destitución.

Esta frase se popularizó con el tiempo y pasó a utilizarse como sinónimo de la actitud que mantiene quien se aferra a su postura sin ceder.